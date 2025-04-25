黃齊元／美國再次偉大 台灣關鍵抉擇

上帝要毀滅一個人，必先使其瘋狂。看到川普所作所為，我們是否可以說，上帝要毀滅一個國家，必先使其領導人瘋狂。

全世界主流媒體，都預言川普將使中國再次偉大，而關稅是其送給習近平最好的禮物。現在想與中國重新和好的國家，恐怕比想對川普下跪的國家更多，美國的西方盟友皆屬於前者。

川普為何要大刀闊斧推動關稅政策？因為經濟和財政問題只能先解決一個，如果破產就什麼都完了，川普因破產過所以很清楚。從某個角度看，這更是政治問題，只要能創造就業、把製造帶回美國，川普就能得到部分選票，即使最後政策不成功，也可怪到別人頭上。

川普一定要坐穩他的位置，這比什麼都重要；就像習近平必須鞏固權力，才能進行必要改革，台灣何嘗不是如此？川普深懂政治，他只要掌握鐵粉就能成功，不需討好所有人。

川普的哲學，簡單而粗暴、不合理但有效。問題是除了他自己，沒有人能越俎代庖；但他的時間精力是有限的，這和馬斯克問題一樣，所以未來會忙不過來。遲早川普會犯錯，踩到地雷，惹到不該惹的人，捲入不應久留的是非。

俄烏戰爭就是川普誤判局勢的例子，當他自稱和普亭、習近平交情有多好時，他已洩漏底線；因為太想完成交易，反而處於劣勢，被普亭占便宜。習近平對付川普，只要以靜制動、以逸待勞，遲早會等到見縫插針的時機，試圖推動兩岸統一。

美國強迫台灣企業赴美投資，也施壓台灣武裝自己。但從很多跡象顯示，有些我們在做的事情不一定正確。我們絕不會懷疑領導人，問題應該出在我們自己。川普的政策正幫助許多台灣人驀然覺醒，然而如果你已被深度催眠，可能永遠不會醒過來。

台灣和中國大陸相比，不論在科技或經濟上，均已處於劣勢，在軍事上更不用比較。當中共無人機滿天飛，台灣能源補給被封鎖，即使黑熊部隊如何神勇，「不對稱作戰」也不可能發生；可能還沒開始，就已結束。

台灣去年花了上億元，拍攝中共犯台電視劇「零日攻擊」，為何遲遲仍未上演？因為可能其中部分情節，早已不符現實。大陸最近對台軍演，愈圍愈緊，坦白說，這和以色列包圍加薩沒有兩樣。大陸應該是想證明，他要做隨時做得到，但兩岸不應走上這條路。

川普決心將台灣最有價值的東西，如半導體和ＡＩ伺服器，全部搬回美國。當台灣失去了矽盾，最後不會再有武統，只剩下「無統」，兩岸走上某一種形式合作，或者稱為「友和」。這就像老夫老妻，有沒有名分已不重要，只要表面在一起就夠了。

未來川習會時，川普將開出條件，習近平可能會同意、但要求川普對台灣問題表態，美中將共同決定台灣的命運。

台灣民主的可貴，在於其制衡力量，這正是美國逐漸失去的價值。絕對的權力，必會帶來利益，形成無風險套利。就算未來變天，川普已向全世界提供價值五百萬美元的金卡，有些人注定可以赴美，但大部分老百姓都只能留在台灣，生死與共！

「美國派」是五十多年前美國流行音樂的經典作，講的是美國光輝時代的衰亡，一去不再復返。紐約時報作家佛里曼最近發表專文，標題是「我在中國看到了世界未來的樣子」，這是少數冷靜有理智的評論。現在是和過去的台灣說再見、重起新篇章的關鍵時刻，天佑台灣！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）