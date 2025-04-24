丁予嘉／衣食足，而知榮辱？

管子曰：「倉廩實則知禮節，衣食足則知榮辱。」管子是春秋戰國時期齊桓公的宰相，距今已二六六八年。儘管年代如此久遠，這句話現代人依然朗朗上口。可是，將它放在現代，仍舊真實、貼切嗎？

在「倉廩實」的今天，每天都能看見的實況：公共場所中，手機用免持擴音，大聲講話的資深公民；小朋友不論年紀，只要不順心就大聲哭鬧，一旁滿不在乎的父母，任由其發揮，如入無人之境；年輕人，箭步上公車、進捷運，搶坐在博愛座，然後裝死；這些是知禮節嗎？沒學過嗎？沒被告知嗎？都不是！

遇到這種狀況，我曾多次輕聲相問，每次不同的人的回答，都一樣：「拍謝！失禮！對不起！」很顯然的，他們都知道應該有的禮節，知道自己做錯了，妨礙了其他人。可是為什麼還不停地做呢？因為自私，不尊重他人。

論述層次提高一點：物質匱乏的年代，人類的生活簡單而純粹。一簞食、一瓢飲，無憂無懼，也不改其樂。現代的我們，白領、藍領，自食其力，想多賺一點就付出多一點，心安理得。然而，台灣衣食足，真的知榮辱嗎？每天都碰到的生活實況：網路流傳、朋友相聚最常聊的話題就是「老陳被詐騙了幾百萬啊！」「你被詐騙過嗎？」「聽說又有一種新的詐騙手法」。

令人恥辱的是，詐騙集團是「台灣之光」啊！手則、教條、語法、駭侵，不但光耀全島，更出國爭光，說它是「創匯大宗」一點都不過分。更令人恥辱的是，政治人物說謊、誆騙加貪汙，已經順暢如呼吸，每日三餐、下午茶加宵夜，不曾停歇。詐騙集團、政治人物，為什麼還持續做呢？罰責太輕，忝不知恥，加上不勞而獲的貪婪之心。

論述層次再提高一點：人類生存在地球上數十萬年，做過一點好事嗎？太久遠的不去理了，就用過去五百年來印證管子所言是否正確，就應該夠了。破壞式創新，讓人類生活過得是有史以來最好的時候，人類因此而知禮節、知榮辱了嗎？當然不是！

衣食足而不知榮辱的紛擾與戰爭，擢髮難數。十六、七世紀，長達二百多年的掠奪式殖民主義，更是人類史上極黑暗的一章。上世紀第一、二次世界大戰後，好不容易建立不少國際組織與規範，雖然離實質上的以禮相待、公平正義相去甚遠，但總是開始，冀望人類知禮節、更知榮辱。誰知？全世界的獨霸─美國，三億五千萬人口，人均所得超過六萬美元，卻有著數以百萬計的遊民散布在各大富有的城市，更胡搞瞎搞地選出了一位明明就是本文前兩段所形容的慣犯：川普。

在以前，美國這個惡霸欺壓對它有威脅的國家，至少還隱隱約約，例如英、德、日；至於其他較弱小的，族繁不及備載。廿一世紀的川普，只要是他看不順眼的，就明目張膽地打壓、欺負，絲毫不加掩飾，完全是掠奪式殖民主義的翻版。戳巴拿馬、挑格陵蘭，加關稅（以鄰為壑）、禁運晶片（怕被超越）、企業黑名單（因為輸不起），到現在的對等（報復性）關稅，有人可以有資格這樣做嗎？帶頭失禮、不知羞恥，甚至理直氣壯，是不折不扣的土匪。

我擔心，超強霸權的領導人無禮又無恥的話，世界的和平很脆弱。管子所言是期盼人類的理想，只要是人，當奉為圭臬。嘆！世道如此，管子睡不安穩啊！（本文作者為經濟學家）