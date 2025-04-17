陳國樑／對等關稅=土匪關稅

「對等關稅是土匪關稅」，這並非「疑美」的情緒宣洩，而是對不合理貿易政策的理性批評。

川普政府對於各國之對等關稅稅率，係以美國片面、粗暴認定的各國「對美關稅」稅率折半計算，並且設有百分之十的地板。而各國「對美關稅」稅率之認定，係根據兩個荒謬至極的假設：

首先，美國之所以會有貿易逆差，完全是對手國的高關稅稅率（包括匯率操弄與貿易壁壘）所造成；其次，只要透過提高對手國的關稅稅率，便能夠將美國的貿易逆差縮減至零。

貿易逆差的產生，無論是在學術理論還是實際經濟運作中，均有深入的解釋，總結來說，貿易逆差是由經濟結構、貨幣波動、與國際競爭等多重因素交織而成，關稅稅率的調整，確實能對貿易差額產生影響，但絕非貿易逆差的核心原因。

退一步說，若高關稅稅率確實為貿易逆差的肇因，那麼，二○二四年即便美國與全球九十二國出現貿易逆差，卻依然與一百一十一個國家維持貿易順差。按照川普政府的邏輯，難道這些貿易順差，都是因為美國對這一百一十一國徵收了高關稅而來？如果美國的順差，並非來自於美國高關稅，那麼為何美國的逆差，必然是由於對手國的高關稅所致？這種推論，全然自相矛盾，根本無法自圓其說。

至於「對等關稅」稅率之認定，顯然川普政府的決策者，對於經濟理論的理解，僅止於大學一年級的「經濟學原理」課程；看似懂得「需求法則」，知道在其他條件不變的情況下，當某一商品的價格上升時，該商品的需求量會下降。按此，只要對美國貿易逆差的國家提高關稅稅率，就可以提高該國產品的價格，進而減少美國對於該國產品的需求量，從而達到縮小逆差的目的。

至於具體應提高多少稅率，則取決既有貿易逆差數字，按「需求法則」推估至貿易逆差降為零來決定。以台灣為例，川普政府的計算結果，是美國須對台灣產品提高為六十四％的關稅稅率，方能使美國對台灣貿易逆差降為零；此即為川普政府認定之目前台灣「對美關稅」稅率。而美國「僅以」此一半的稅率回敬台灣，課徵卅二％的對等關稅。

根據上述說明可知，對等關稅稅率之推算完全基於「使美國貿易逆差降為零」之考量，與各國實際對美國產品所課徵的關稅稅率，並沒有直接的關係。因此，即使賴政府將台灣對所有美國產品的關稅稅率都降到零，依照對等關稅的邏輯，只要美國對台灣的貿易逆差依然存在，台灣便會被徵收「對等關稅」，且隨著逆差擴大，稅率將愈加提高，這也太霸道！

台灣與美國之間的貿易關係，受兩國經濟結構的影響；由於美國市場巨大且消費需求強勁，對台灣貿易的「經常帳」逆差，是正常且不可避免的現象。更何況，雙方貿易你情我願，是建立在互惠基礎的「夥伴關係」。台灣從美國取得外匯，同時美國也獲得了台灣的產品與服務；所謂貿易上的「逆差」，其實是商品與服務的「順差」，如今川普竟然一口咬定台灣「從美國偷竊」！

就算是攔路打劫，土匪也會為自己辯解，聲稱「樹是他種的、路是他開的」，以強調其行為的「正當性」。所謂「盜亦有道」，盜跖不也講「仁義禮智信」？川普政府的「對等關稅」，卻毫無正當性可言！將對等關稅與土匪關稅畫上等號，只怕是抬舉了川普政府的荒謬。（作者為政大財政系教授兼主任、政大財稅研究中心主任）