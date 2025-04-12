黃耀輝／住宅政策失敗 內政部還搞大詐騙

在野黨凍刪預算，為民眾守好荷包做好事，但賴總統的府院黨結合綠媒，極盡抹黑栽贓在野黨的能事，已形成綠色詐騙產業鏈。最近輪到內政部長劉世芳扮演詐團的主角。

為配合政院要各部會將解凍案「慢提或不提」，以便政府造謠、幫大罷免加油添火，她在租屋市場（簡稱租市）透明化報告或街頭宣講時，謊稱今年編列三百億租金補貼（簡稱租補），有兩百億的公務預算補貼遭立院凍結，恐嚇青年可能十月就領不到。

結果遭到民團駁斥「以為沒人翻預算，就隨你亂講」？真相是，今年住宅基金預算收入五百億，年增兩百五十三億；因內政部延宕國土法，立院只刪減兩億、凍結四十億而已。內政部仍有四百六十億，可支應三百五十一億的租補。劉部長惡意說謊，難怪台灣越打越詐！

回到租補的正題。民進黨政府自民國一一一年起擴大租補，種因於內政部無能失職，住宅政策大失敗，搞到房價、房租飆漲，才用納稅人的錢來贖罪。內政部的不動產資訊（還停滯在七個月前的一一三年第三季）顯示：房價是十二年前的兩倍，房租漲了至少二成；房貸負擔率為可支配所得的一半，房價所得比逼近十一倍，都是史上最高。害青年弱勢不但買不起，連租屋都成了嚴重問題，內政部怎有臉皮在租補上高調說謊？

何況，內政部無能之外，在爭取財源上更是消極怠惰。一○五年起實施的房地合一稅，指定用途於住宅政策與長照。但直到一一二年，內政部都沒爭取到一毛。被抓包後，才改為住宅基金至少應分百分之十，而內政部去年只編列四十六億，還不到房地合一稅一千多億的百分之五。內政部如果真的重視青年弱勢租不起的問題，自始就應爭取一半的房地合一稅，租補早就可做大五倍以上了。

內政部在租市政策方面，也是乏善可陳。「租屋黑市」嚴重影響房客申請租補、設籍、抵稅等合法權益，並衍生租住品質、安全與保障問題。審計部也說，政府對租屋市場掌握資訊有限，產生黑市問題…以致租補無法發揮效益。民團早就建議「先從政府做起」，將包租代管、租補等補助資訊，透過大數據分析，轉化為公共財資訊供民眾參考，並為政策規畫依據。

但內政部至今連租市規模都不清楚，只會引用外部機關的統計，推估潛在租屋數在八十萬至一百一十萬戶之間；租補資料庫只有粗糙的租約的月租額，缺乏屋齡、樓層、區位、房租單價等具參考價值的資訊。

面對民間租屋實價登錄的訴求，內政部卻未戰先降，說不易掌握租市、租金查核難、有資訊失真風險、造成房東轉嫁的市場衝擊等等，為自己的無能找盡沒道理的理由。

最後，租市資訊透明化的結論，還是幾十年前的作文比賽範本：宜以穩健方式（就是烏龜最穩健啦），逐步推動（十年一小步也是進步？）租市透明配套。

內政部沒有建立租市數據和算術能力，卻有時間玩造謠說謊的政治算計；青年弱勢身受民進黨政府無能之害，買不起、租不起房屋，竟還相信綠色詐團去搞大罷免，只能說嗚呼哀哉！

（作者為台北商業大學財稅系教授）