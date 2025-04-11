劉大年／對等關稅 形同瓦解多邊經貿體制

川普政府日前公布「對等關稅」細節，引起全球軒然大波。雖然各國了解川普上任後關稅政策是玩真的，但是對等關稅幅度之大，涵蓋範圍之廣，還是出乎意料之外。

在對等關稅即將實施前夕，川普卻突然峰回路轉踩剎車，宣布除了對美國實施報復的中國大陸繼續加碼外；其他包括台灣在內未報復美國的國家，對等關稅暫緩實施九十天，過渡期間改為加徵百分之十的基礎關稅。

川普宣示雖然來得突然，但也有跡可尋，因為川普一向將關稅視為談判的籌碼，在宣布加課懲罰關稅震懾對手後，對手紛紛先提出改善措施；美國得到一些「頭期款」承諾後，再宣布暫緩實施，開啟後續談判大門。未來美國將會視各國改善的結果，在美國利益極大化下，再決定最終對等關稅的幅度。

對等關稅由公布到暫緩，引發全球股市劇烈震盪；此波關稅海嘯未來更充滿不確定性，川普新政成為今年影響全球經濟的最大變數。

台灣去年是美國第六大貿易逆差來源國，逆差金額為歷史新高的七三九億美元，較二○一八年的一五二億美元，成長近四倍，幅度超過美國主要貿易逆差的其他國家，為美國主要目標。不過台灣仍普遍認為川普曾公開讃揚台積電對美國一千億美元的投資，應有助於紓緩美國壓力；然而川普則認為「一碼歸一碼」，投資與貿易兩者性質不同，所以應該分別處理。

「對等關稅」是將美國認定的公平標準，強迫加諸於各國；要求各國在雙邊基礎下，與美國議定關稅。不但違反世界貿易組織（ＷＴＯ）規範，更無視ＷＴＯ以及其前身「關稅暨貿易總協定」（ＧＡＴＴ）過去多邊談判調降關稅的成果。

未來全球將形成「雙軌制」，一方面各國以美國為軸心，尋求在對等關稅中解套，形成「眾星拱月」的雙邊經貿機制；另一方面美國與中國大陸對抗白熱化，持續升高報復關稅，關稅動輒三位數，雙邊貿易將銳減，ＷＴＯ更無力約束，多邊經貿體制形同瓦解。

除了關稅之外，川普還要求各國降低國內稅，例如增值稅、數位稅等，直接干預各國內政。因為內地稅為國家財政政策重要一環，原則在對國內外企業一視同仁，只要符合ＷＴＯ國民待遇規定下即可徵收，川普的要求視同剝奪各國財政自主性。

企業回流美國、創造就業機會、讓美國重返榮耀，是川普實施對等關稅的主要目的。雖然川普上任後已有不少企業表態將供應鏈移回美國，也有超過二兆美元承諾在美國的投資，但是這些還在雲端的承諾尚未實現，美國卻已受到傷害。

特別是對等關稅公布後衝擊美國經濟，使得川普支持度下滑，創就任以來新低，此也是川普暫緩實施對等關稅的重要原因。未來川普國內支持度的變化，有可能影響實施對等關稅的力度，值得進一步關注。（作者為中經院區域發展研究中心主任）