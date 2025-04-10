黃齊元／全球天災人禍 台灣避險應對

二○二五年注定是動盪的一年，從戰爭、天災到川普總統反覆不定的政策，搞得天下大亂。

川普想讓美國再次偉大，不要戰爭，經濟及財政優先；習近平也不想有戰爭，因為他要推動中華民族偉大復興。台灣挑釁大陸，希望引起美國注意，但可能成為美國眼中的麻煩製造者。

大陸並不想武統，這是下下策；習近平要的是「逼統」，也就是不戰而屈人之兵。他在等待外在環境改變，就像台積電去美國投資，但這是被川普逼的。大陸不需使用武力，透過ＡＩ、綠能領導地位及全球供應鏈優勢，大陸正在統一世界標準及產業秩序。

美國最近重新調整軍事戰略，著重遏制中國奪取台灣。美國國防部長表示會避免與中國衝突，但將全力威懾，同時武裝台灣；意思是恐嚇中國侵台要付出龐大代價，但仗還是要台灣自己打。華府智庫指出，「賴十七條」試圖破壞「一中」概念可信度，加深中國威脅感，不符美國利益。

美國重視台灣，是因為台灣半導體產業尚未完全東移，具有美國關鍵利益，而不是由於民主理念。台灣不應製造衝突，我們不像以色列可以打敗敵人，美國也不會為台灣出兵，即使我們大幅提高國防預算。川普指責澤倫斯基根本不應挑起戰爭，台灣正處在相同的情境。

台灣認為「敵人的敵人就是朋友」，所以美國必然是我們盟友。這是非常天真的看法，無視美國擴張霸權、背叛盟友、侵略他國，只顧自己私利。台灣不准疑美疑川，就因為美國是中國的最大敵人，所以無視川普對台灣半導體及台積電的野心。

台灣和美國打交道，手段必須靈活，利用黑臉白臉、聲東擊西。執政黨對美國扮白臉，在野黨則可做為黑臉，這樣才有談判籌碼，不會被老美予取予求。

台灣可以「備戰」，但考量成功勝算，也應同時「備和」；一定要有兩手準備，好比投資有避險策略，而非單邊押注。大陸也不希望兩岸兵戎相見，如同企業避免打官司、尋找庭外和解。我們不應把和解命運交給美國，否則下場將如同烏克蘭、任人宰割；台灣宜主動與大陸和談，爭取自身最大利益。

最近有一美國黑人「甲亢哥」，透過抖音直播，分享其在中國所見所聞。中國進步遠超其想像，對他而言非常新鮮，瞬間在大陸暴紅，在歐美也成為中國最佳廣告。反觀台灣，政府經常扮演「假亢哥」，釋放假信息，人民好比美國電影「楚門的世界」男主角，對全球與大陸交流的真實情況毫無理解。

台灣最大的危險是不明白外界現實，活在自己的世界中，這是少數共產國家如北韓的特色。愈自信的國家反而愈開放，近期中國大陸對外資的態度即是如此，吸引全球大企業執行長齊聚北京。

台灣不能只從台灣看世界，要從世界看台灣；不能只從現在看未來，更應從未來看現在，以終為始。未來已可預期，有很多活生生的經驗及教訓；我們必須面對可能的結果，思考如何將台灣利益極大化。

在未來某個時間點，人民會作出選擇；就像選舉有棄保效應，選民不會把票投給不可能當選的候選人，台灣大部分人民應不會選擇注定失敗的自決方案。在這一天到來前，企業最安全的選擇是學習台積電，積極前往海外布局、分散風險，建立台灣以外的營運基地。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）