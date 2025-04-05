詹文男／AI藝人初登場

好友小陳是位名音樂製作人，作品深受市場肯定。前些日子，他向我介紹一位正全力栽培的十八歲新星要開演唱會，我上網搜尋，原來是一位美麗的ＡＩ藝人。小陳說，在新冠疫情期間，受到實體演出停擺的影響，他覺得必須創造出一個不受環境限制的虛擬明星，才能永續。因此他找到策略夥伴開始著手，現在夢想即將實現，真是令人振奮。

近年來，隨著數位技術與ＡＩ的快速進步，「ＡＩ藝人」逐漸踏上舞台。所謂ＡＩ藝人，泛指透過電腦圖像技術、動作捕捉、人工智慧及虛擬實境等科技打造，具有個性設定與形象設計的數位角色。這些角色能夠透過網路平台與粉絲互動，進行表演、演唱甚至擔任品牌代言人。

ＡＩ藝人的範圍相當廣泛，從日本知名的虛擬偶像「初音未來」，到近年來風靡全球的虛擬女團aespa，甚至在中國、日本與台灣也都有許多成功的虛擬主播與虛擬ＫＯＬ（Key Opinion Leader）。他們不局限在音樂表演，遊戲、電商直播、品牌推廣，甚至電影及戲劇等領域也可能涉獵。

在ＡＩ的加持下，目前ＡＩ藝人相較過去虛擬偶像已不可同日而語。首先，其不受時間和空間限制，無需休息或旅行，可以同時出現在不同的場景、電子裝置與地點。其次，他們的外貌、個性及才藝，均能根據市場需求彈性調整，可滿足不同群眾的偏好與需求，並與消費者互動。

更重要的是，隨著「元宇宙」的風潮，虛擬藝人能夠自然融入虛擬世界，進一步帶動沉浸式娛樂產業的擴展。他們不僅是娛樂表演的媒介，也可成為各種互動式體驗的核心，讓虛實整合效應更為強大。

發展ＡＩ藝人有許多優點：從成本上看，雖然初期投入相對較高，但長期而言節省了許多資源，例如巡迴演出的交通住宿、保險與安全等費用。同時，ＡＩ藝人完全不受健康問題或負面新聞等人類藝人常見的風險，可以更穩定地經營品牌形象，提升商業價值。

然而，其發展也面臨若干挑戰，首先是技術門檻。尤其在人物形象的設計、互動自然度與即時反饋的表現上，仍需持續優化。此外，目前ＡＩ藝人的情感連結仍不如真實藝人，觀眾在情感投入與認同感方面，可能會存在一定的心理隔閡。

另一個值得注意的議題是智慧財產權問題，ＡＩ藝人的創作元素包含視覺設計、聲音合成、動作捕捉、ＡＩ訓練模型等，相關著作權歸屬及營收分配的爭議也可能會逐漸浮現，必須透過完善的法律規範加以解決。此外，隨著市場日漸飽和，ＡＩ藝人如何保持長期競爭力，避免同質化，並持續提供新鮮感，也是未來發展的一大關鍵。

整體而言，儘管仍有諸多挑戰需克服，但ＡＩ藝人的登場，無疑開啟了一場娛樂產業的新革命。他們的出現不僅拓展了娛樂型態的可能性，也為科技與文化的融合創造了新契機，值得持續關注。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）