徐遵慈／被遺忘的IPEF協定

美國總統川普重返白宮後，不僅陸續開打貿易戰及退出國際組織，日前更宣布對全球各國課徵「對等關稅」，引起全球譁然。值此全球貿易戰一觸即發之際，川普曾經大肆批評拜登推動的「印太經濟繁榮架構」（ＩＰＥＦ）協議，揚言當選後將立即廢除「大規模全球主義怪物」，似乎已被各界遺忘。ＩＰＥＦ是拜登印太戰略下最具體的成果，在川普的關稅大刀揮向全球各國時，可能對印太國家加強貿易與供應鏈合作發揮重要的功能。川普未來將維持或退出ＩＰＥＦ，值得各界關注。

川普上任後幾乎「逢拜登必反」，推翻或廢除拜登執政的大多數政策，另宣布檢討或評估部分措施或法案，如將設立一個辦公室來管理與監督「晶片法案」等。由於川普前次就任後即簽署行政命令，退出「跨太平洋夥伴協定」（ＴＰＰ），因此各界咸信他亦將很快退出ＩＰＥＦ協定。目前，白宮官網已亦完全移除ＩＰＥＦ有關新聞與文件，似乎川普政府已「遺忘」被他稱為「較ＴＰＰ更糟糕」的協定。

ＩＰＥＦ倡議是由拜登政府在二○二二年五月啟動，計有十四國參加，幾乎都是川普將課徵「對等關稅」的重災區。ＩＰＥＦ包含四大支柱，分別為貿易、供應鏈、清潔能源、稅務與反貪腐，歷經二年的密集談判，已完成供應鏈協定、清潔經濟協定及公平經濟協定的簽署，在二○二四年先後實施生效，貿易支柱的談判則已確定凍結。此外，ＩＰＥＦ總體協定（Overarching Agreement）下已建立部長級理事會和聯合委員會，三個協定亦設立相關運作機制，如供應鏈協定已建立供應鏈委員會、危機應對網絡及勞工權利諮詢委員會， 並已開始運作。

拜登政府提出ＩＰＥＦ倡議後，不到三年即完成談判、簽署協定及生效上路，顯示其對ＩＰＥＦ的重視。ＩＰＥＦ成員整體ＧＤＰ占全球近約四成，較「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）更大，美國企業在ＩＰＥＦ成員的總投資金額與接受外資金額各約九千億美元，再加上協定將在生效一年後開放新成員申請加入，未來經濟規模可望更加擴大，也因被外界認為是拜登推動印太戰略下最重要的成績單。美國學者曾經分析，如果民主黨勝選而繼續執政，ＩＰＥＦ將是美國在印太地區對抗中國經濟影響力的重要機制。

目前美國國內鮮少討論ＩＰＥＦ，ＩＰＥＦ成員如東協國家亦因「對等關稅」而在苦思對應之策，然ＩＰＥＦ協定中若干機制、規範及其運作模式實值得各界關注。例如，供應鏈協定對於改善關鍵供應鏈韌性、加強關鍵產業的投資、建立資訊共享和危機應對機制、加強供應鏈物流與改善透明度；清潔經濟協定規範能源安全與轉型、減少優先行業的溫室氣體排放，以及可持續土地、水和海洋計畫，減少溫室氣體的創新技術等，均提供國際合作的重要規範。

目前川普因關稅問題而暫時忘卻ＩＰＥＦ，以致ＩＰＥＦ命運未卜。未來川普可能決定退出ＩＰＥＦ，或不退出但消極參與，也有可能要求重新談判部分條文。惟不論美國立場如何，ＩＰＥＦ對其他成員已經生效，未來施行情形與可能發揮的效果值得各界期待。（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）