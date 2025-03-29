劉大年／川普「短空長多」的挑戰

美國川普總統上任才進入第三個月，政策不斷推陳出新，也一變再變；創造話題遠遠超過之前的美國總統，川普已經成為全球媒體的焦點。

川普認為美國要邁入「黃金時代」，必須由加徵關稅開始，才能促使企業回流，但可能因而引發全球貿易戰，助長通貨膨脹。川普也坦承此會帶來痛苦，卻是使「美國再次偉大」必須付出的代價，「短空長多」是無法避免的過程。

川普自認目前成績斐然，上任後已經取得國外兩兆美元的投資承諾，其中更包括台積電的一千億美元技術含量最高的投資。更重要的是上述投資並沒有花費美國納稅人一分錢，與先前拜登政府以補貼來吸引外資的檔次截然不同。

美國雖然未來可預期企業回流，投資前景看好，但是投資效益並非短期可展現。反觀美國目前是未見其利，先受損害；因為川普上任後，美國國內經濟並未好轉，物價仍居高不下，特別是受禽流感影響，雞蛋價格高漲而引發民怨。另外在貿易戰陰影下，股市重大震盪，經濟也有下行風險。

而根據最新民調顯示，目前美國人民只有對川普的移民政策支持度最高，大多不認同川普其他政策，也不滿意川普處理國內事務的進展。川普雖然主張美國繁榮前要先經歷短期陣痛，問題是美國人民能忍多久，川普可以撐多久，美國經濟才能邁向巔峰？成為川普政府必須權衡的重點。

綜合各方民調，目前川普支持度較其剛上任時略為下降，但比起其第一任同時期要高。美國仍是兩極化的社會，共和黨選民對川普支持升高，民主黨選民支持川普的比例再創新低，但中間選民不認同川普的比例上升，為川普一大警訊。

川普將關稅視為談判籌碼，做為要求外國配合美國的手段；但關稅政策反覆不定，引發各國不滿。目前川普已經針對中國大陸、加拿大及墨西哥加徵關稅，也遭到中國大陸及加拿大的報復。美國輿論並不支持美國與長期盟友加拿大交惡，除了政治因素外，對加拿大課高關稅，對與加拿大經濟高度整合的美國，也會有不小的衝擊。

川普沿襲其第一任作風，鄙視多邊體系；而以美國為軸心，採取雙邊談判的模式，帶給各國莫大壓力。川普排他性的美國優先作風更加明顯，例如川普認為國際援助浪費美國資源，上任後即凍結美國國際開發署六百億美元預算，再加上大量裁員之下，全球最大外援國美國的援外工作幾乎全面停擺。

雖然短短兩個月即要求翻轉美國經濟，對川普也不甚公平。不過由於川普上任後開始大刀闊斧推動新政，除了引發各國反彈外，美國國內也有不少雜音；在經濟未有改善，且不確定性高的情況下，美國人民仍未有感。未來川普政府如何加速使政策立竿見影，成為其最大挑戰。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）