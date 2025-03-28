黃耀輝／應先降台電成本 才夠格漲電價

四月起電價將漲，是賴政府第二次、民進黨政府第七次漲價。

據台電報告，民生用電將對三三○度以下的住宅與小商店，調漲一成一至三成三；此級距以上調幅則低於一成。產業用電則微漲。初估整體電價平均調幅近百分之六。

這次電價調漲的最大特點，就是「鎖定在民生電價」。民生用電的調幅竟超過產業用電，凸顯賴政府比較在乎產業競爭力，並未以蒼生為念。民生用電少的，調幅超過用電多的，對愈弱勢民眾造成的衝擊愈大，顯然賴政府重施政治詐術，把弱勢當作「肉票」，刻意將漲電價的責任，栽贓給「在野黨不肯撥補台電」！

台電董事長曾文生說，電價「沒有合理反映」才有虧損，因現在和疫情前五年燃料價相比，漲幅達六成，而電價只反映成本的四成，尤其民生三三○度以下的單價低於廿年前，故以漲價來達成「電價結構合理化」。

上述說法，迴避「燃料價已降，為何台電成本仍大增」的問題，我用台電歷年盈虧資料和燃料成本做了對比，即發現官員說法避重就輕、以偏概全。

以天然氣價格為例，民國九十至一○八年期間顯著高於過去兩年，但台電營業利益大都為正。只有金融海嘯及九十九年起的四年中，因燃料價狂飆出現六次負數，但虧損都少於氣價相對低的過去兩年。馬政府後來還有本錢調降電費三次，降幅達一成八。

何以致之？就是因為一○八年之前，所有核電廠都在營運，且核電占比超過一成八，低成本、高占比的核電，顯著減緩了煤、油、氣價飆的衝擊。官方所謂的「國際燃料成本太高，是台電虧損主因」，並不符事實。

現在燃料價已從俄烏戰爭的高峰顯著降低，民進黨政府也拿納稅人的錢撥補了台電三千億、增資二五○○億，電費還不是調漲了六次、漲幅超過六成？顯然核電廠自一○七年底起除役，造成台電成本增很大，才是台電發生鉅額虧損的真正關鍵因素。

因此，全怪民進黨政府僅憑神主牌意識形態，就莫名其妙地棄用「穩」、「廉」、「潔」的核電，導致發電成本上升，害全民為大錯特錯的能源政策買單，賴政府竟還有臉皮怪在野黨不肯再撥補？

台電成本高升的另一關鍵因素，就是綠電成本遠超過「合理」程度。離岸風電因國產化任務，導致台電付給外商的躉購費率，比競標制的合理價每度貴了三．三元，致台電年增四五○億成本，撥補一千億大概兩年就耗光了。全民應該問責賴政府，為何對用電戶剝兩層皮，為國產化買單，還要多繳電費？

太陽光電亦然。愛打高空的經濟部長郭智輝，異想從菲律賓種電再由海纜輸台，不覺透露國內光電價每度四．六七元，超過菲國光電二元多（約當國際行情）的兩倍，顯示國內搞光電頗有賺頭；難怪近年屢屢發生綠官和綠友友，勾結貪腐及利益輸送等弊端。撥補台電或調漲電費，不就是補貼油水飽滿的業者？

總之，台電虧損來自於民進黨政府大錯特錯的能源政策，造成成本不合理偏高。賴政府應當負起政治責任，先降低台電的成本，才有資格漲價！（作者為台北商業大學財稅系教授）