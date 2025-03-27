黃齊元／看清美國長期戰略，民護神山

台積電宣布對美投資一千億美元，代表其向全球性企業邁出一大步，但這絕對是美方施壓結果。

有關政府是否掌握情況，以不知情可能性較大。美國政府不會冒機密走漏風險，讓台灣壞了局！如同巴拿馬港口出售，美國政府也直接面對企業，先斬後奏，中國政府才會氣急敗壞。

美國客戶對台積電產品有強烈需求，也希望其赴美設廠，但赴美投資完全不符效益，主要是地緣政治考量。台積電管理層如夾心餅乾、兩邊不是人，川普政府壓力正好讓其順水推舟。

台積電執行長魏哲家接連在白宮及總統府召開記者會，承受龐大壓力，令人欽佩。我們可以想像：一個土豪用逼迫手段，強逼一位大家閨秀就範，但女方父母非但不能幫女兒主持公道，反而為了面子對外宣稱，這是雙方相親相愛、天作之合、幸福美滿，真是情何以堪！

反觀中國政府，在李嘉誠出售巴拿馬運河港口經營權給美國後，嚴詞批判其漠視國家利益，並強烈譴責川普全球霸權手段。

台積電是世界級公司，依公司治理運作，公司最高決策單位為董事會，不是個人，外籍董事共六位，包括美國商務部供應鏈競爭力委員會副主席。台積電赴美投資，董事會必有討論，但高度保密不會對外透露。政府雖為單一最大股東，但只占一席董事。台積電利益和台灣利益是兩回事，台積電雖位處台灣，但從股東結構、董事會組成、技術及客戶來源來看，皆以美國為主。

值得注意的是，美國商務部延攬摩根士丹利明星科技投資銀行家，負責新成立的美國主權財富基金，打造製造中心，半導體必為重心。未來可能有很多財務重組，例如將台積電美國廠和英特爾代工業務合併、入股台積電美國子公司或母公司、兩地同步上市，甚至改組董事會結構。

這並非危言聳聽，而是典型華爾街投行手法。川普日前表示，希望拿下四成先進製程市場；台積電美國六個廠加起來市占也不過百分之十，假設英特爾未來也有百分之十，剩下二十將會透過財務整合手段達成。

台灣和台積電已捲入地緣政治風暴漩渦，美國最重要目標是阻止中國崛起，中國最終極目標是統一台灣；美國最大科技優勢是ＡＩ，ＡＩ不能沒有半導體和台積電。中美必有一戰，但不一定是軍事，更多是經濟和科技。川普會和習近平交易，利用台灣這張牌。

上世紀美蘇核武競賽，人人擁核自重；半導體就是ＡＩ時代的核武，台灣是強權。美國當年策動台灣核武專家張憲義叛逃，如同今天強逼台積電；不要島鏈，只要晶片，因此即使美國市場再重要，台灣也須謹慎保護「矽盾」，這是護身符！

川普認為應屬於美國或有戰略價值的資產，他就要奪過來；加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河及晶片製造，均在其中。全世界都把川普當作敵人，除了台灣。美智庫分析，美國強求台灣增加國防支出是不可能目標，可視為一個藉口，讓川普有理由放棄台灣。

如果說在野黨勢力和中國串聯，那執政黨就是和美國共謀。關鍵是，如何保住護國神山？當神山自身難保時，必須「國護神山」，更正確說法應是「民護神山」。就像當年美豬美牛，民間一直不放行，後來惹惱了老美，蔡英文只好強行通過。現在東進大勢已定，誰來踩剎車？

未來幾個月是關鍵時刻，美中都不想開戰，希望達成世紀交易。當川普和習近平握手言和時，誰會為台灣哭泣？（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）