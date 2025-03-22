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詹文男／你想進台積電嗎？

聯合報／ 詹文男

最近台積電將赴美投資千億美元的新聞引發全球關注，台灣也受到很大的震撼。除了各方討論不斷，更有兒童補習班抓緊此一風潮，推出以「前進台積電」為號召的小一數理班（ＡＩ先修班），並稱幼稚園大班也可報名參加，真是讓人啼笑皆非。這麼早就立下進台積電的宏願，到底是父母想進台積電？還是小朋友對台積電已情有獨鍾？

這個補習班的文宣效果究竟如何，不得而知，但的確反映出目前台灣社會對台積電的崇拜與追捧，甚至到了全民皆想「台積電化」的地步。事實上，「前進台積電」的口號並不新鮮，以往多在大學生甚至高中生之間流傳，如今竟然往下到小一、甚至幼稚園，實在是教育競爭的極致表現。

這個現象頗耐人尋味，究竟背後是父母焦慮下的教育軍備競賽，還是小孩真的懂得欣賞台積電的卓越與價值呢？事實上，無論在社群媒體還是親子論壇上，都可發現許多家長充滿焦慮，深怕孩子輸在起跑點。因此，只要有「ＡＩ」、「半導體」等關鍵字眼出現，便急忙報名參加，甚至不惜砸下重金。

然而，相信所有人都知道，幼稚園或小一的孩子，怎麼會懂得什麼是「半導體」、何謂「晶圓代工」？更不可能理解台積電的技術與產業價值。他們之所以被送到這些課程，絕大多數都是父母的期待在推動，而非孩子本身的志趣或熱情。

不過，這也反映出一些父母教育觀的錯亂，這些家長似乎認為只要早一步，就能確保孩子未來勝出，於是教育年齡不斷提前，內容愈來愈成人化、專業化。但事實上，兒童階段最需要的是培養好奇心、探索精神以及基本的社交能力，而非填鴨式的灌輸知識。

此外，這類文宣背後更大的隱憂在於，可能誤導家長以為「只要上了這種課，就能前進台積電」，進一步加深社會對職業價值的狹隘化。台灣經濟與科技發展固然離不開半導體產業，但社會要健康發展，不能只有台積電一家獨大，也不能只有半導體人才才是成功標準。

而更值得深思的是，這樣的趨勢對台灣教育環境的影響，長遠看來可能是負面的。孩子從小被迫接觸過於功利導向的教育，不但可能剝奪了他們快樂童年的權利，也可能導致日後對學習產生反感。反觀那些真正能夠進入台積電的優秀人才，並非從小就學習晶圓代工或半導體原理，而是在教育過程中培養出了紮實的數理基礎、創新思維及解決問題的能力。

因此，與其追逐短期的熱潮，家長不如真正了解孩子的天賦與興趣，讓他們在探索與快樂中找到自我。社會也應該反思，除了台積電，我們還有更多元的職業、更廣闊的人生舞台值得孩子們去追尋；畢竟，孩子的夢想不應該被限定在一個企業、一個職業，甚至一種技術上，而應該擁有更大的自由與選擇！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）

半導體 台積電 父母

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