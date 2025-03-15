黃耀輝／幫您守好荷包 在台灣竟是罪？

自立院刪減中央總預算後，賴政府即全力動員府院黨，透過黨政軍控制的、拿「媒體政策及業務宣導費」的綠媒，鋪天蓋地的搞「認知作戰」，無時無刻地發布抹黑在野黨的謠言和假訊息。

例如，一個月前我在網路看到標題極為聳動的新聞：「租屋族要哭了！總預算凍結三百億租金補貼恐領嘸 經費用罄時間曝光」，不用想即知必是賴政府官員，聯合綠媒一起造謠、放假消息。仔細一看，果然是某新聞台和內政部國土署合演的詐騙劇！

綠媒接著說：「藍白聯手凍結總預算，衝擊民生補助、地方建設…能惠及七十五萬戶的租金補貼也受影響」。更引官員的說法：「目前三百億元擴大租金補貼，如不能順利取得立院同意，目前受補貼的核定戶在十一月恐面臨補貼無法如期銜接。」才二月就「恐嚇弱勢」說十一月可能領不到補貼，超前部署造假抹黑，製造民眾對藍白立委凍刪預算的誤解及仇恨，為大罷免添油加火。

賴政府和綠媒合編的詐騙劇，基本上有四大特色：

一、先誇大刪減的數字：例如，卓榮泰院長自始就誇大被刪除二○七五億，明知歲出刪減只占總預算三點一三兆的百分之六，卻故意用非法律義務支出一點三兆當作分母，講成刪減比率高達一成六。

二、將預算的「凍結」（各機關向立院合理說明即可動支）刻意混淆為「刪減」，例如賴總統故意說「凍刪數高達三成五」，豈不是凍刪超過一兆？

三、刪減預算後，中央政府歲出仍增加至約三兆，創史上最高；而且比蔡政府去年預算成長約百分之五，增加了一千四百億；各個機關都正成長，各首長卻每天透過綠媒輪流出來叫窮裝慘。

四、被刪減的，大多為功能不彰的農業部、數發部、監察院等機關預算，科目大多為能省可省的出國、媒體宣傳、水電等支出，且刪減後各機關預算還是大增，卻故意導向必須刪減育兒、公托、房租等補助津貼，故意把弱勢團體當作肉票，栽贓是在野黨刪減預算造成，將假訊息轉化為選票，政治詐術發揮到極致。

於是賴政府黨政軍和其介入並補貼的綠媒，已構成一條堅不可破的詐騙產業鏈。國土署找綠媒胡扯租金補貼的假訊息，只是萬分之一的案例而已。

相對於美國的川普，擬透過馬斯克大力刪減聯邦政府預算一兆美元，以消除浪費、貪腐和詐欺的積極作為，深獲民眾的好評；而我們的在野黨立委，凍刪膨脹失控的預算，幫納稅人看緊荷包，卻被賴政府結合綠媒抹黑醜化，被愚弄的民眾竟反過來施以罷免的懲罰，實在是台灣最大的悲哀！

儘管對賴政府的愚民詐術感到無奈，個人仍想客觀分析租金補貼。眾所周知，蔡政府住宅政策大失敗，造成房價、房租飆漲，青年弱勢買不起房也租不起屋，才需擴大租金補貼來贖罪。

一○五年起實施的房地合一稅，指定用途於房租補貼、社宅及長照，但內政部長達七年並未爭取一毛錢，顯然不把補助弱勢當一回事。去年房地合一稅超過千億，國土署若以蒼生為念，爭取一半即可增加五百億，支應房租補貼及社宅綽綽有餘，竟還有臉皮栽贓在野黨凍結預算害弱勢領不到津貼，對得起自己的良心嗎？

（作者為台北商業大學財稅系教授）