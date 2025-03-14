劉大年／兩會後的中國大陸經濟

中國大陸日前舉行全國政協及全國人大，即所謂的兩會。今年的兩會雖然沒有領導班子更迭，但由經濟層面而言，今年正是「十四五規畫」收尾年，準備建構「十五五規畫」藍圖。在「十四五」的五年期間，新冠肺炎疫情重創大陸經濟、美國對中國大陸圍堵擴大、地緣政治衝突加深，以及疫後大陸經濟持續低迷等不利因素，中國領導人經常以「百年來重大變局」來形容此情境。

中國大陸跌跌撞撞走出「十四五」時期，未來邁入「十五五」的困難不少。雖然今年仍將經濟成長率訂在與去年相同的百分之五，但中國真正問題不在於成長率能否達標，而是須克服內外面臨的瓶頸。對內主要是消費持續低迷、房地產泡沫化問題影響仍在，以及失業問題未獲紓緩，避免通縮、提振消費成為今年兩會的重點，中國大陸還準備發行國債來刺激消費，能否收效仍待觀察。

美國川普再度上任，對中國大陸制裁之心未減，川普少了第一任初期的生澀與摸索，卻有更多的自滿與信心；除了仍維持川普第一任及拜登時期對中國大陸制裁外，最近川普針對中國的加碼措施接踵而來。除了已率先對中國產品加徵百分之二十的關稅，最近也簽署「美國優先投資政策」備忘錄，加強限制中國大陸對美國關鍵基礎設施及其他戰略部門投資，以確保美國敏感技術不外流。另外在新興尖端領域上，對大陸的圍堵更是有增無減。

中國大陸也毫不示弱，除了已經展開對美國的報復措施；而且也不斷釋出面對美國任何制裁，中國一定會奉陪到底、報復還擊的訊息，美、中的「大國外交」將進入新局面。

其次，面對美國的「卡脖子」策略，大陸將環繞追求提升科技創新的「新質生產力」，以實體經濟為主軸，製造為核心，在關鍵領域上尋求突破；未來「十五五規畫」的落實，將是能否突圍的重要關鍵。

另外在川普「回流美國」政策下，更多外資企業撤出大陸。事實上，為因應國內外局勢對吸引外資的不利影響，中國大陸曾將二○二三年定位為「投資中國年」，鬆綁外資限制並改善經營環境，但中國到位外資已經連續兩年下滑；在美國川普政府更積極與中國脫鉤下，吸引外資前景並不樂觀。中國最近發布「二○二五年穩外資行動方案」，期望藉由擴大自主開放以穩住外資。

綜合而言，近年來中國大陸強調以國內循環為主、國內國際雙循環的成長模式；以擴大內需，提升自身創新能力的內循環方式，降低對外依賴；但內需動力仍有待加溫，出口表現不差則是維繫經濟成長的動力。在川普第二任期，美國對中國大陸制裁擴大，各國也會對大陸過剩產能下的出口祭出更多反制措施。全球貿易保護主義高漲，對中國大陸的挑戰也更大。（作者為中經院區域發展研究中心主任）