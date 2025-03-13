黃齊元／反霸凌 台灣應不按牌理出牌

最近美國對台灣風向正在改變。美國新任國防部副助理部長達默去年曾表示，台灣問題對美國並非生死攸關，即使「丟了台灣」，美國照樣過好日子；國防部次長柯伯吉也曾說，美國核心利益是阻止中國霸權，台灣對實現目標非常重要，但並非不可或缺；國務院代理次卿畢提則亦曾提及，美國可接受中國接管台灣，和中國換取利益。

台灣應非常注意聽川普講的話。他曾威脅澤倫斯基，如果不簽礦產協議他會很不高興；同樣的話，川普對台灣講過兩次—如果不把晶片製造搬回美國，他會很不高興。川普指責澤倫斯基，沒有籌碼就想談判，還態度強硬，一語道破關鍵。

澤倫斯基提和平三條件：俄國撤軍、普亭下台入獄、烏克蘭加入北約。俄羅斯也開停戰三條件：割讓領土、保持中立、政權更迭。這是沒得談的，所以美國必須介入，結果取決於誰的籌碼多，以及美國利益極大化。美烏談判破裂，說明一切。

台灣想當棋手，但被川普吃得死死的。因為底牌被看穿，就是緊抱美國大腿、全力抗中，主張川普不屑一顧的民主價值。反觀川普，虛虛實實、變來變去、既恫嚇又安撫、長短策略靈活運用、手段與目的交錯，大家都摸不清其真正意圖。

上世紀中，蘇聯和美國同為世界上最強大國家。美國在季辛吉斡旋下，推動「聯中制蘇」戰略，最後成功瓦解蘇聯，但促成中國崛起。今天川普想重施故技「聯俄制中」，但大陸不是蘇聯，習近平決心不再犯當年戈巴契夫的錯誤！

對於川普政府而言，台灣就是小三，貌美有利用價值，可用來對付中國。台灣想當棋手，必須反其道而行。厲害的小三，能把男人玩弄於股掌之間，爭取自身最大利益；男人氣得要死，但無可奈何。台灣可用兩手策略，主動和美國對手中國進行和談，但政府不可能這麼做。

川普亂喊價、虛張聲勢，台灣為什麼不能用同樣戰略，開長期支票？台灣要懂小三思維，先交換利益回來，不要賠了夫人又折兵。比如蓋一座台積電廠，滿足一些條件後才蓋下一座，慢慢吊川普胃口。台灣不要幻想得到美國空虛保護承諾，因為川普極可能出賣台灣；假如長期注定被拋棄，台灣必須拉長利益交換的時間。

對付川普這種流氓，小三策略會更有效；川普不會真心愛台灣，所以我們寧可趁自己還有被利用價值時，多要一些鑽石房子。川普只對台灣「某一部分」有強烈需求，絕對不要讓他一下子拿走。台灣正陷入兩難：半導體赴美愈快，統一風險愈高；但速度愈慢，川普愈不爽。

不論美國對華鷹派說了多少挺台的話，聽聽就好，川普才是決策者。如果我們覺得大陸專制，請看美國官員站在川普旁邊畢恭畢敬的樣子，「總統會做決定」。唯一例外是馬斯克，而他的立場很清楚—台灣就是中國一個「特別行政區」，條件可以比香港更寬鬆。重點是，大陸也支持這個方向，但台灣反對；所以兩票對一票，烏克蘭是台灣借鏡。

大陸很早就對美國不抱期望，習近平強調丟掉幻想、準備鬥爭，進入戰時經濟狀態。台灣應了解自己能耐。如果全世界多國力挺，烏克蘭仍落得今天這個下場，台灣底氣又在哪裡？政府應誠實告訴民眾，到底要「備戰」還是「備和」，不要有錯誤的溝通，重蹈尹錫悅覆轍！

中美近期大國博弈高手過招，戰略棋局撲朔迷離。台灣應審慎思考、看清大勢，做一枚活棋，以免淪為棄子！（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）