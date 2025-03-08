丁予嘉／T+2應盡速改成T+1

股票市場的交割制度是金融基礎建設的核心環節。交割制度（Settlement）是指交易完成後，證券與資金的結算周期。「交易日」（Ｔ日），是交易發生的日期，而「款券兩清」（DVP，Delivery vs. Payment）則是指買方獲得證券、賣方收到資金的過程。全球主要市場的交割制度因監管框架、技術水準與市場成熟度而異，其間的差異，對流動性、風險管理與投資者行為，都有巨大的影響。二○二四年美股結算日的重大變革，不太有人注意到，但此事至關重要。

T+○制度，即當日結算，能提升市場的流動性，加速公允價格發現。T+○制度鼓勵高頻交易，量化交易投資可透過算法，實現每秒數百筆操作，但散戶則面臨技術與資金劣勢，造成市場的不公平。這種結算制度，對金融機構的科技要求極高，更對金融監理單位造成極大的挑戰。T+○助長短線投機行為，導致市場波動加劇，世界主要股市皆不採納。

T+2制度，交易後兩日結算。這種制度在歐洲與亞洲市場被廣泛採用，台股也自民國九十八年二月起採用，其特點是穩健但資金使用效率較低。T+2為結算機構與投資者提供了更長的緩衝時間，降低了操作失誤的可能性。這個制度鼓勵長線投資者，因為交易頻率低，資金使用效率並不是主要考量。但是，T+2限制了資金的快速流動，影響市場活躍度，特別是在網路盛行、資訊即時的高波動環境下，投資者無法及時調整倉位。並且，T+2結算周期較長，增加了交易對手違約風險與市場波動風險。在市場劇烈波動時，投資者可能因無法及時結算而蒙受損失。

T+1制度，即隔日結算，這個制度在效率與穩定之間取得了平衡，被許多市場採用。美國做為全球最大的資本市場，長期也是使用T+2制度的，但自二○二四年五月起，將結算周期從T+2縮短至T+1，旨在降低市場風險暴露的時間、加速價格發現、降低交易對手風險、提升資金效率。美國結算制度的改革也激勵了歐盟，近來為了與美國資本市場對接，歐洲各主要股市對T+1制度的討論，亦甚囂塵上。

交割制度是資本市場的隱形骨架，其設計需在效率、風險與公平性間取得平衡。從T+2到T+1的演進，不僅是技術升級的體現，更是市場成熟度的標誌。未來，隨著金融科技與監管智慧的融合，全球市場將邁向更即時、更透明的交割生態，為投資者創造更公平的競技場。

台股T+2結算日，早已駕輕就熟，現今的台股已非昔日阿蒙，不論從上市櫃的公司數量、成交量、法人交易占比、國際化程度、產業廣度、各種新商品的引進速度等，加上近幾年來的當沖交易頻繁、結算機構的能力提升、監理手段日趨熟稔等，全面性的長足進步有目共睹。在顧全資金效率與風險控管下，主管機關也心知肚明，全球市場正朝著縮短結算周期邁進，台股也該跟隨潮流，不進則退，理當奮進以與世界接軌。（作者為經濟學家）