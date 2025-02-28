劉大年／川普旋風席捲全球

川普第二任顯然有備而來，才上任一個多月，新政威力四射；以回復美國公平地位的貿易政策，雖然剛在起步階段，但已對世界經濟產生影響。原來預期今年全球經濟表現將優於去年，但已開始逐步下修成長率，川普新政已經成為影響今年世界經濟成長最大變數。

川普多次宣稱美國不再做「愚蠢國家」，而會進入「黃金時代」。關稅是川普政策的核心，目前雖然主要仍是在宣示，尚未進入全面執行階段，但各國無不謹慎應對。川普也承認關稅可能會帶給美國一些痛苦，但這是步入黃金時代值得付出的代價；只不過美國黃金時代尚未來臨，此種「以鄰為壑」，損人但未必利己的措施，已經對他國造成沉重負擔。

台灣與美國經貿關係密切，而在近年來美中經貿對抗，以及地緣政治衝突風險下，台灣與中國大陸經貿連結弱化，主要則移轉到台、美經貿關係的強化。去年台灣已經超過日本及韓國，成為美國第六大貿易逆差國家，在亞洲僅次於中國大陸及越南；引起川普在多次場合點名台灣，台美經貿未來發展充滿不確定性。

例如川普準備要實施的「對等關稅」，要求關稅齊頭式的平等，即鎖定包括台灣的美國主要貿易逆差國家。然而對於台灣而言，農產品關稅雖高於美國，但美國的農產品對台灣是長期順差。工業部門平均關稅約百分之四，只略高於美國；台灣即使片面對美國降稅，也無助於解決美國對台灣的貿易赤字。特別是美、台貿易逆差主要來源為資通訊類產品，由於雙方均已加入世界貿易組織（ＷＴＯ）下的資訊科技協定（ＩＴＡ），幾乎都已是零關稅，對等關稅在美、台幾乎已無實行空間。

然而對於只看結果的川普，台灣可能必須由其他管道，例如增加對美採購、擴大在美投資，甚至在匯率政策上有所調整，才有可能能避免美國的制裁。

綜合而言，川普將關稅視為談判籌碼，通常是先釋出加徵關稅訊息，然後再宣布課徵日期；在壓力下對手做出改善的承諾，而後川普再順勢宣布暫緩實施，最終將視對手改善情況再決定是否實施。例如在美國針對移民及毒品問題，準備對加拿大及墨西哥課徵懲罰性關稅，也在加、墨兩國做出改善承諾下而暫緩實施。此方式也適用到其他政策，例如在巴拿馬運河議題下，促使巴國宣布退出中國大陸的「一帶一路」。此種「不戰而屈人之兵」的方式，雖然不少與國際經貿規範不相符，但也使川普目前在美國維持不低的支持度。

川普個人的特質，以及鮮明的立場，對各國產生不小壓力。例如由於烏克蘭對美國態度轉變，不願讓美國介入烏克蘭太深，川普立即翻臉，後續手段必定接踵而來。在川普旋風下，未來對全球的影響還會更大。（作者為中經院區域發展研究中心主任）