黃齊元／中美大國博弈間的一顆滾石

從未來回顧，二○二五年是這十年最重要的一年，一切都改變了，再也回不到過去。這將是歷史分水嶺，不僅對世界而言，也將徹底改寫台灣命運。

川普已成為霸權的極致展現，他欲併吞格陵蘭與加拿大，強迫以色列、哈瑪斯、澤倫斯基讓步，又直接和普亭談判。台灣把美國當夥伴，但川普卻把台灣當小偷；嚴重弱化自己談判籌碼，只能被川普宰割。

川普只跟有實力的國家對話，就是中國和俄國，因此不僅澤倫斯基被擺一邊，連歐盟也上不了談判桌。川普稱習近平為好友，和普亭可長談，對台灣卻不只一次很不客氣：「如果不把生意帶回來，我們會很不高興。」

川普聽不進任何解釋，他用關稅一刀切，這是他解決經貿最有效的工具。假如他認定百分之九十八的晶片生意都去了台灣，不管台積電去美國設幾個廠，恐怕都無法滿足他，川普會讓這個數字降到五十以下！

面對這種情勢，我們提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，想協助民主國家發展半導體，無異緣木求魚。全球化已死，民主雖不能說已死，但至少如美國政治學者戴雅門所言，進入大蕭條時代。當美國可以去併吞盟友國家，全世界還有民主嗎？

川普決心讓英特爾再次偉大，被犧牲的是台灣和台積電。台積電未來會和英特爾有某種形式合作，包括技術或股權。我們別無選擇，只能爭取更好的條件，例如資金讓私募股權出、要求持續補助、爭取更高技術授權金等。這不是一般商業行為，英特爾即等於美國政府，川普可用主權基金發揮影響力。

從川普和烏克蘭稀土談判，可猜想其對台灣的想法。川普認為美國幫助烏克蘭是有代價的，就是五千億美元稀土資源。同理，他會以同樣理由要求台灣還給美國晶片代工市場，換取保護台灣不被中共併吞，同時達成兩岸和平協議。

我們應重新思考朋友和敵人的定義，沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。台灣視美國、日本和歐盟為民主陣線盟友，世界卻不是這麼看的。

美國和歐盟已鬧翻了，歐盟急著和中國修補關係。美國和日本看上台灣的是半導體，恨不得取而代之，而非民主價值。日本豐田剛宣布在上海建一座凌志電動車工廠，因為中國擁有全球最完備的電動車供應鏈。

台灣一廂情願，抱緊美國全部，遠離中國一切，只會讓自己在全世界更加孤立。當中國製造走向全球、中國開源AI普及世界，AI與實體工業將深度融合，AI對各行業會起深刻改變，形成龐大生態系。台灣會逐漸被世界邊緣化，對大陸而言，和平統一將水到渠成。

從戰略來看，美國是短期，中國是長期。過去美國是老大，全世界占老美便宜；但川普很清楚的告訴世界，沒有白吃的午餐，屬於我的我要拿回來。美國短期贏得戰役，但長期會輸掉戰爭；川普的擴張戰略缺乏足夠資源，完全靠虛張聲勢、威脅手段，長期中方可能勝出。

從易經命理來看，今年值年卦是「革卦」。「大人虎變，君子豹變，小人革面」，意思是有權力的領導會大力實行改革，如川普；而君子像台灣，必須像豹子般迅速改變；至於平民百姓只能順從改革，雖然內心並不認同。台灣了解嗎？

台灣未來的命運充滿變數，好比美國民謠詩人巴布狄倫經典歌曲《像一顆滾石》中所描述：「那是什麼感覺？只能靠你自己，沒有回家的方向，一切完全未知，就像一顆滾石」。（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）