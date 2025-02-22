詹文男／AI告別式震撼登場

好友老張前陣子參加了一場告別式，他跟筆者分享了當時的場景，讓我驚訝不已。老張說，當時親友默默在座位上等待儀式開始。突然，大螢幕畫面出現往生者身影，他微笑著，用溫暖的聲音向大家說道：「感謝各位來送我最後一程，這一路有你們陪伴，我很幸福。」

這不是錄影畫面，而是由ＡＩ生成的虛擬人，能夠與現場的親友互動，回應問題，向親友道別。像這樣的ＡＩ告別式近年來逐漸興起，利用ＡＩ生成影像、聲音，讓逝者在生命終點後，仍能「親自」參與自己的告別典禮，向親友表達感謝與祝福。

雖然有些人心理上還未能接受這樣的方式，但這樣的告別式的確提供了一些好處：首先，是提供心靈撫慰，減輕遺憾。ＡＩ讓逝者親自在告別式上表達感謝，讓離別不再突兀與遺憾，可以完整的道別。

其次，ＡＩ不僅能生成影像與聲音，還可根據生前的言談、習慣及價值觀，重塑一個符合逝者個性的數位形象。這不僅有助於懷念摯愛，也讓後代子孫能夠以更生動的方式認識已逝的長輩。

再者，傳統的告別式通常由司儀、家屬或宗教人士主持，而ＡＩ的加入讓告別式變得更加個人化。逝者可以「親自」回顧人生經歷，甚至分享人生智慧與幽默故事，讓整場儀式更具情感與意義。

最後，ＡＩ的導入，不僅提供了新的紀念方式，還可以與其他科技如ＶＲ（虛擬實境）和ＡＲ（擴增實境）結合，打造更加沉浸式的悼念體驗。

然而，ＡＩ告別式也有許多挑戰需要克服。其一是倫理問題。ＡＩ能夠重現逝者的影像與聲音，但這是否符合逝者生前的意願？家屬是否有權決定讓ＡＩ復原逝者形象？若未能妥善處理，可能引發爭議與家屬間的矛盾。

其二是情感影響。ＡＩ告別式的初衷是為了安慰家屬，但對某些人而言，看到逝者「復活」可能會加深哀傷，甚至影響心理健康，陷入過度依賴ＡＩ的情感困境，無法真正走出失去親人的痛苦。

其三是技術限制與真實感的問題。目前ＡＩ雖能生成高擬真的影像與語音，但仍可能存在細微不自然之處，例如表情僵硬、語氣與情緒缺乏層次等，導致「恐怖谷效應」（Uncanny Valley）的出現，使親友產生不適感。此外，ＡＩ是否能夠真正理解逝者生前個性，並做出貼近其風格的對話，也是需克服的問題。

另外是隱私與資料安全的問題。為了打造真實的ＡＩ逝者形象，需要大量的個人資料，包括聲音、影像、過往對話紀錄等。這些數據如何儲存、誰能夠存取、是否可能被濫用，都是重要的議題。

相信隨著科技的進步與人們對生命儀式的觀念演變，ＡＩ告別式將成為家屬的另一種新選擇，讓人們可以用更溫暖、更人性化的方式，與摯愛道別。只是在這科技與人文交織的旅程中，我們真的需要謹慎前行，以確保ＡＩ的進步能夠真正服務於人，而非帶來新的遺憾。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）