徐遵慈／川普風暴掀起國際合作新浪潮

美國總統川普上任後，立即執行非法移民遣返、同步開打對不同國家的貿易戰、宣布退出世界衛生組織（ＷＨＯ）、巴黎協定，與暫停美國援助開發署（ＵＳＡＩＤ）援助業務等；眾多措施與政令，對美國盟友、貿易夥伴及其他廣大開發中國家帶來莫大震撼與焦慮，但也促成新一波國際合作大浪潮。台灣在爭取加強台美關係之際，也必須思考在「全球南方」合作趨勢中找到自己的「入場券」。

川普雷厲風行執行各項行動，宣稱「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ），目前除已被點名的加拿大、墨西哥、中國大陸、歐盟、東南亞、台灣及其他對美貿易順差國家，已經或即將面對加徵關稅外，其他未被明確點名的國家，亦難保不會被川普風暴波及。目睹美國強勢的單方行動並退出國際治理事務，許多國家的因應對策是加強與其他國家合作，以致川普促成的「非美」（non U.S.）國際合作新浪潮正快速擴大，從積極洽簽貿易協定（ＦＴＡ）、加強「南南」合作，至加入區域組織如「金磚國家組織」（BRICS）等，在在顯示至少未來四年，國際間新的結盟合作趨勢將大行其道，「全球南方」中的亞洲、中東與非洲國家等將成為新要角。

各國中，歐盟預期川普就任後將不利美歐雙邊經貿關係，已加速了談判貿易協定的腳步，近幾個月來先後完成與南美洲四國（巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭）之「南方共同市場」（Mecrosur），及瑞士、墨西哥間的貿易協定談判，並宣布可望在近期內完成與泰國的ＦＴＡ談判， 也將重啟與馬來西亞的貿易談判。

在亞洲國家中，東協國家雖被認為是美中貿易戰與供應鏈移轉的最大受惠者，然而也促使東協成員如越南、泰國、馬來西亞等，對美國出口與貿易順差金額雙雙飆高，早已引起白宮的注意。

以恐將首當其衝的越南為例，根據世界貿易組織（ＷＴＯ）統計，在二○二三年已躍升為全球第十一大出口國。面對川普可能祭出關稅制裁，越南政府積極推動與中東國家，如沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等之經貿關係，一方面為越南商品拓展新市場，另一方面亦盼引進沙國投資基金，挹注越南重大基礎建設與清真產業投資。越南與阿聯國並在去年底簽署「全面經濟夥伴關係協定」，為越南首次與阿拉伯國家簽署ＦＴＡ。

亦遭川普政府點名的泰國，則迅速在今年一月與歐洲自由貿易聯盟（ＥＦＴＡ）簽署雙邊ＦＴＡ， 接下來可望完成與歐盟的ＦＴＡ談判。泰國政府預計今年內開啟更多ＦＴＡ談判，目標國家包括南韓、不丹等。

川普的「美國優先」思維與保護主義，意外地促成新一波國際合作浪潮與「全球南方」整體力量崛起，雖然這些國家仍戮力爭取川普「關愛的眼神」，但均理解倚賴美國的風險與不確定性。我國目前未能參加各種國際合作機制，除了須爭取各種「俱樂部」的入場券，同時應拓展「新南向政策」以外，包括中東、南亞、非洲等區域的合作關係。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）