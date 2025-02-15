丁予嘉／封鎖中國 無效！

在全球科技與軍事競爭的棋盤上，封鎖是西方國家遏制中國崛起的慣用手段。從二○一八年川普針對中國課徵關稅開始，到高階晶片、光刻機的禁運，中國看似被鎖著咽喉，即將一蹶不振。誰知，一年多前的華為Mate 60的手機、去年瀋陽與成都的第六代戰機，今年的人工智慧大模型DeepSeek等橫空出世的突破，讓美國高科技圈子盛行的「中國沒有創新」徹底被顛覆。這些成就背後，值得探究與深省。

一、紮實的基礎科學教育：

中國對於數學、物理、機械、電力（重電）、電子等基礎科學教育，從來沒有鬆懈過。我卅多年前在美國念書的時候，曾看過武漢大學一年級的數學講義，僅僅數值分析（Numerical analysis）一項，就讓我茅塞頓開，博士論文中的數學證明迎刃而解。回想以前在台灣讀高中的時候也有學過一點點，大學時代的線性代數也念得不錯，但真正數學的基礎從未踏實過。去年，到深圳遊玩，有幸拜訪一位朋友的長輩，八十多歲了，家中有幫傭、司機各一名，日子過得甚是充裕。我們都以為他是企業老闆，退休養老；誰知，他的住房、幫傭、司機，全是國家支付。詳談之後才發現，這位長輩不是高官、更不是高幹，而是對全中國的電力網絡做出重大貢獻的科學家。在中國，拔尖的科學家不但處處受到尊崇，更無憂生計。

二、廣大的市場與創業文化：

中國的工業能力早已有目共睹，除了有大量且優質的工業人才以外，廣大的市場與創業文化，更是中國製造獨步全球的重要推手。小從手機充電線、自動麻將桌、家用電器；中至手機、電動車；大到造橋修路、反沙漠工程、高鐵；精密如無人機、機器（狗）人，只要中國開始製造，就是白菜的價錢。一群年輕的數學家看到了ChatGPT，不服氣，就搞出了DeepSeek；小米看到比亞迪，反正有市場，就搞出了小米電動車；華為更不用說了，手機、通訊網路、電動車，我都會！

日前，美國國會「美中經濟與安全評估委員會」（ＵＳＣＣ）舉行了一場聽證會。與會的中國專家Liza Tobin提出，隨著當前ＡＩ與實體工業的深度融合，下一場「重塑製造方式」的產業革命正在展開。美國在這波產業革命中，勝算堪憂。

三、突圍成為共識：

在西方國家想全面封鎖、扼殺中國高科技的同時，突圍成為政府與民間追求生存的唯一途徑。航空發動機一向是中國的弱項領域，可是，部分專家推測殲－３６已採用ＡＩ自主決策系統，且引進民用智慧運算法系統，而量子通信等軍用技術則反饋給民用科技，以實現彎道超車。DeepSeek的成功，暴露出西方科技霸權的脆弱性；當中國以十分之一的成本實現同等技術突破時，矽谷巨頭數十億美元的投資，瞬間淪為沉沒成本。美股ＡＩ概念股一周內蒸發一兆美元市值，正是市場對封鎖邏輯的用腳投票。世界正處於開源生態與分散式創新的時代，試圖通過技術禁運來維持優勢，無異於築堤攔海。

看見中國科技創新的韌性與戰略智慧，以及即將到來的全球技術與製造格局重構，在台灣的我們，奮起直追是不用想了，冀望能在「重塑製造方式」的產業革命中找到適合我們的切入點，才不至於落隊太多。（本文作者為經濟學家）