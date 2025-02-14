劉大年／善用台灣特色 降低川普衝擊

最近美國副總統范斯在接受媒體專訪時，被問到美國民生用品物價為何還沒有下降，通膨問題仍未見紓緩？他略有不耐的表示川普才剛就職，怎可期待美國高物價問題可以立即解決？范斯更直言羅馬不是一天造成的，所有政策都需要時間才能有效果。

范斯同樣的話也應該說給川普聽，美國川普總統才上任已掀起旋風，公布的規定令人目不暇給。川普希望所有政策都可立竿見影，要求所有國家配合美國，落實以美國為軸心的「公平」經貿政策。

以牙還牙的報復措施當然並非台灣選項；但台灣也不能一直處於被動，應向美國據理力爭，凸顯台灣與其他國家不同，唯有將台灣差異化，才能將影響降到最低。

台灣去年為美國第六大貿易逆差國家，但台灣對美國出口約八成為中間產品，比重遠高於其他美國主要貿易逆差國家；這些中間產品幾乎是供美國產業生產所需，並沒有直接的競爭關係。

以川普總統非常關心的車輛產業為例，台灣不但沒有如同其他國家大量出口整車，反而是以出口車輛零組件為主，主要是供給美國售後市場，提供美國消費者更便捷的服務。另外在鄉村獲得高支持的川普，非常在意美國農產品出口受阻而損害農民利益；而二○二三年台灣則是美國農產品第八大出口國，美國對台灣長期享有農產品貿易順差。

事實上，台灣與美國產業高度互補，長期維持緊密的供應鏈關係；由於欠缺國際品牌加持，台灣企業在不同時期為美國的品牌代工，從早期的鞋帽、紡織品，逐步轉向電子產品、資通設備，直至現今的智慧型手機、半導體和人工智慧等相關產品，使美國企業可以專注創新，加速技術升級。

以美國念兹在兹的半導體為例，美國多次對台灣半導體的壯大感到不安甚至不滿；川普政府也揚言要對台灣半導體加徵關稅，台灣要據理力爭。課徵關稅反而會提高美國的生產成本，並降低對美國上游半導體產業設計及設備的需求，絕對是一雙輸的結果。

美國企業是台灣半導體最主要客戶，例如台積電六成以上營收來自美國客戶。台灣更要說服美國，晶片製造需要巨額資本投入，在全球分工更加細密下，美國不可能全程一條龍掌控半導體所有生產環節。美國科技品牌及ＩＣ設計大廠在台灣半導體業者的支持下，不需要昂貴建廠成本及設備攤提，而能把所有資源集中在上游研發和創新上，才能創造更高附加價值。

川普政策雖然充滿侵略性，但絕非鐵板一塊而不可撼動；而台灣與美國的經貿關係，確實有特殊之處。台灣應由貿易到投資面、農產品到高科技項目、民生至國防，以及其他各層面，建構完整的論述；並透過各種管道勇敢向美國發聲，才有可能降低衝擊。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）