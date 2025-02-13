黃齊元／無序的世界，變動的未來

新的一年開始，全世界戰戰兢兢迎接川普時代來臨，與其說這是新秩序，不如說是無序。從國際地緣政治到國內政策，川普均有新做法，雖然結局無法預測，但都有策略性思考，就看對手如何因應。

如果要做預測，美國應會變得更加強大，但中國一樣也會。作為精明的談判者，川普已和習近平友善對話，強調美中聯手將可解決世界上所有問題，並希望在一百天內和習見面。未來美中都是造局者、有話語權，川普從大處著眼、從關鍵著手。

川普自許為「顛覆者」，今年所有事件都可以視為對傳統的顛覆，包括中美和解、鬥而不破；世界右傾、支離破碎；中國製造崛起、重創全球產業；AI生態改變、挑戰美國霸權。從正面角度，這代表了熊彼得提倡的「破壞式創新」。

台灣和川普談判，必須掌握他的習慣：眼光放遠、格局拉大、不受框框約束。如果還想「維持現狀」或「聯美制中」，等於一開始就輸了。台灣可以有目標，但不能預設立場，要看自己手中的籌碼；我們是找尋食物，還是成為別人的食物？配合川普風格，台灣應思考如何能達成多贏解決方案，而非幻想零和遊戲發生。

川普不希望全世界有戰爭，以哈就是最好例子。上任前川普中東特使向以色列總理內唐亞胡表明，川普希望他同意達成協議，即使以國右派強烈反對也不得不讓步。這就是老大的實力，因此和平協議功勞在於川普，而非拜登。如果川普向賴總統表示希望兩岸達成和平協議，我們能說不嗎？

隨著美中領導人積極交流，大陸近期也對台釋出善意，將於近期開放福建和上海居民來台團體旅遊。習近平在和川普通話時，特別提醒川普要謹慎處理台灣問題，同時也對台放軟身段。兩岸和平是美中共識，今年全世界問題已經夠多，台灣不需要成為麻煩製造者。

在貿易方面，川普的關稅政策一定會衝擊到晶片和電子業，這也是台灣外銷成長動能所在。台商供應鏈外移主要地點為越南、泰國和墨西哥，和中國大陸企業外移高度重疊，但台商缺乏陸企的速度與資本。更大問題在於傳統產業，很多企業面臨供應鏈減排成本壓力，未來恐怕會退出市場；台灣不是美國，無法不重視綠能。

在科技領域，中國在許多方面都已領先。假如輝達是未來指標，黃仁勳看好的領域包括人工智慧代理、人形機器人和自動駕駛，大陸均為世界領導者。最近DeepSeek橫空出世，代表中國大陸已克服過去最大弱點，在AI領域逐漸追上美國。

中國大陸最強實力在製造，未來全球占比勢必進一步提升。搭配AI和機器人，中國製造正走向自動化、智慧化、全球化和系統化；後者代表企業跨領域整合能力，領導者包括華為和比亞迪。

隨著川普宣布美國再次退出巴黎協定，中國將拉大其於再生能源的領先差距，並透過一帶一路、金磚國家等組織，成為全球經濟治理、國際合作的領導者。這將進一步限縮台灣國際空間，除非我們積極改善兩岸關係。

今年對台灣最大的風險不是國際脫鉤，而是內部脫鉤。AI科技發展太快，台灣法規、能源、人才、社會、環境完全跟不上科技，所以除了要有大破大立心態，還要積極走出去，以台灣作為協調中心。另外台灣應逐漸從「備戰」轉為「備和」，並積極化解朝野衝突。

台灣要生存，必須徹底捨棄傳統思維。企業若不相信政府能力，便要準備好因應備案。

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）