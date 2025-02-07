詹文男／你有募款疲乏嗎？

前些日子，老張參加一個學校校務發展座談會，鄰座老何提及最近常被募款，項目不一，有選舉要經費、有學校要修繕、有社團要發展、有學生要辦活動…每個專案看來真的都很重要。但老何無奈直言，已經被募到自己也需要募款了。

老何的發言雖是玩笑話，但也反映了資源有限、需求無窮的現象。當今社會強調公益與多元價值，教育、文化、環保、醫療等領域資源需求日益增加，許多機構與個人基於善意或使命感，發起募款活動以填補資金缺口。

但這幾年募款活動激增，進一步加劇捐獻之間的競爭。而許多募款活動伴隨社會壓力，特別是在人際網絡緊密的社團或社群中，讓很多個人感到難以拒絕捐款的邀請。甚至部分活動是讓人感覺「不捐助就不善良」的道德綁架，也使人感到內疚。

以上的現象可能會引發幾個問題：其一，是捐款者可能因頻繁的募款感到負擔，並產生「捐款疲乏」，進而降低對未來公益的支持。其二，是部分高曝光或有資源的募款活動可能吸引過多資金，導致其他重要但不具吸引力的專案資源不足。其三，是捐款者擔心資金運用不透明，或募款背後的動機不純正，可能影響整體公益文化的健康發展。

不過，此一現象也可讓我們反思，募款現象是資源稀缺與需求多樣化的縮影，提醒社會資源分配的重要性；同時，頻繁的募款頻率亦顯示公益需要創新模式，例如透過公私機構合作或以社會企業運行，以減少對募款的依賴。

對於一般大眾而言，也應審慎看待募款的意義。在面對募款邀請時，應基於自身能力與價值觀做出選擇，而非因人情壓力或短期性反應而捐款。且盡可能優先支持具透明度與可持續的募款專案，確保資金發揮最大效益。同時，也應理性婉拒不符合自己價值的募款要求，或以其他形式支持公益，如志願服務或專業協助。

而對於募款方來說，也需要重新思考永續的創新模式。首先是提升透明度、建立公信力；其次，要加強機構在人力資源、財務管理、專案運作等方面的專業性，制定永續的發展策略，並利用數據分析精準了解捐款者需求。

再者，應發展多元化資金來源，提高財務穩定性。例如發展公益創收、產品化公益，吸引企業合作及社會影響力投資。最後，也可思考與其他公益組織合作，共享資源與專案，降低運營成本；並透過科技驅動公益，例如應用區塊鏈、大數據和人工智慧來追蹤資金使用，增加透明度，並精準對接需求。

資源有限、需求無窮。每一次募款都是對社會愛心的召喚，也是對公平與透明的挑戰。唯有透過理性捐助、創新模式與誠信治理，才能讓善意持續發酵，成為撐起更多美好願景的力量。祈願每一分捐款，都成為照亮未來的燈火！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）