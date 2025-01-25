劉大年／保健食品降稅與CPTPP

近來立法院調降保健食品關稅的要求持續不斷，除了保健食品外，也有呼籲調降汽車等高關稅產品。此種自發降稅，與目前美國動輒實施高關稅措施，使得全球貿易保護主義節節升高，形成強烈對比。

台灣保健食品關稅長期偏高，以膠囊式維他命為例，在二○○二年加入世界貿易組織（ＷＴＯ），平均關稅由百分之五十調降到百分之三十，仍高於其他國家；使得國內進口產品售價偏高，保健食品也成為國人出國採購的重要商品。所以減輕消費者負擔，不但成為調降關稅的主要訴求，也較容易得到社會支持。

另外在長期保護之下，難免國內產業的競爭力不易提升，所以藉由自由化加速產業調整轉型，並可由內需導向轉為具有出口能力。但在大幅開放下，也有可能產生衝擊國內產業，而波及就業的情形。

自行調降關稅也可能會影響未來國際經貿談判的籌碼。台灣目前積極申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），ＣＰＴＰＰ要求新申請成員要先具備自由化程度高，經貿制度完善的條件，才有可能符合ＣＰＴＰＰ的高標準。新申請成員在談判時以大幅開放市場，彰顯可以創造其他成員利益，進而增加支持度；所以若提前自主調降關稅，未來談判籌碼也因而減少。

以瑞士為例，瑞士在去年宣布將所有工業產品的關稅降為零，以舒緩國內高物價的壓力。雖然會衝擊內需產業，但原料、設備，以及半成品的中間財項目的免稅，可以降低國內產業生產成本，有助於競爭力提升，足以抵銷關稅稅收減少缺口及其他衝擊。

不過瑞士政府的大手筆降稅，也影響到對外自由貿易協定（ＦＴＡ）談判，降低未來要求貿易對手國同步對等降稅談判的機會。因為ＦＴＡ談判本質即是「給予與索取」（give and take），想由對手拿的多，本身就也要多讓步。瑞士已將工業產品關稅歸零，在上談判桌時對手時常會問還有什麼其他項目可以開放，以做為交換條件。在談判籌碼減少下，其他項目例如農產品也面臨更大開放壓力，因而增加談判困難度。

關稅議題涵蓋層面複雜，必須由國內外產品競爭關係，以及進出口貿易概況，並兼顧產業發展及消費者利益之平衡，另外也必須有完整的配套措施，進行通盤規畫。

最後，台灣也須注意未來若有機會進入ＣＰＴＰＰ談判階段，參考最近加入英國的降稅時程，必須做好「立即、大幅，且無例外」的降稅準備。因為在二○一八年ＣＰＴＰＰ率先在其中六國生效即開始自由化。

對於後續申請加入國家，高標準要求先追上進度，即必須先「降足降滿」。以保健食品而言，未來逐年分階段平均降稅幾乎已不可能，台灣必須承諾先立即大幅削減關稅。而且若是愈晚加入ＣＰＴＰＰ，更會壓縮分階段降稅的空間，立即降稅的壓力也愈大。（作者為中經院區域發展研究中心主任）