黃耀輝／預算仍創新高 賴政府別再詐騙

歷經廿小時的馬拉松式表決大戰，立法院廿一日三讀通過今年度中央政府總預算案。共計刪減約二○七五億，約占原編歲出預算三點一三兆的六點六％。歲出降到約二點九二兆，但比去年度歲出二點八五兆，增約二點六％，仍創最高記錄。此外，凍結金額雖大，但行政部門將來只要依照「解凍條件」，提出合理說明即可動支，實際上並未刪減。

行政院長卓榮泰指出，扣除法定義務支出一點八兆後，政府僅剩約一點三兆，「預算遭刪占比恐達十六％」，指控在野企圖影響政府運作。賴總統還說「凍結及刪除合計超過卅五％」，衝擊非常巨大，政府將無法正常運作，也完全無法接受，擺明是為大罷免增添柴火。

在野黨團也提出反駁。民眾黨團說，實際仍有二點九兆多可用，對賴政府施政綽綽有餘，請賴總統、卓院長把納稅人的錢用在刀口上。國民黨團則表示，今年預算是史上最高，扣除撥補台電部分，刪除率僅三點五％，賴政府、執政黨的造謠抹黑，才是史無前例。

筆者曾參與各政黨審議預算，特地從財政專業的角度，用客觀的數字來講話，向各界解釋預算案刪、凍的真相。

今年總預算案有幾個特點，一是賴政府首次自己編列，歲入、歲出就突破三兆元，創下歷史新高記錄，相對於八年前蔡政府首編預算規模不到兩兆，等於預算在八年內快速膨脹了一半、一兆元，令國人印象深刻。

第二個特點就是，用高度樂觀的歲入成長十六％，來夾帶歲出大幅成長十％，是預估經濟成長率的三倍多，有違穩健原則。

上述史無前例的特點，自然成為在野黨整飭財政紀律的理由，於是「統刪九三九億」，將膨脹率抑制三％，有避免支出失控的意義。另外，針就各部會共減列約一一三五億部分，扣掉本來就「不應出現在總預算案」的撥補台電一千億，實際上刪減的只有一三五億元，微不足道，並不會影響到相關部會的施政。

因為，依照預算法，台電和總預算案無關，屬於國營事業預算，應本企業化經營原則，設法開源節流。而近年台電年年鉅額虧損，是能源政策失當，包括廢核等於提高發電成本，離岸風電的躉購費率高於國際而多花費九一○○多億，又不反映成本而違反使用者付費原則等等所致。

因此，總預算撥補台電，等於要無辜的納稅人承擔政府能源政策錯誤的後果，本就沒正當性可言，何況過去三年立院放任由總預算注資台電兩千億，及三千億撥補虧損，不但排擠其他施政項目，電費還漲了卅五％，賴政府怎好意思想，撥補一千億？

總之，今年度歲出其實僅刪六點六％而已，賴總統和卓揆所講的「凍刪超過卅五％」、「刪除十六％」，顯然是刻意誇大的假訊息。實際歲出仍高達二點九兆多，比蔡政府最後一年的預算還多了二點六％，怎有臉皮說「無法正常施政」？還是「假哭窮」已成了賴政府的嗜好，變成集團詐騙的慣犯而不自知？（作者為台北商業大學財稅系教授）