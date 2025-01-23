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黃齊元／主戲尚未開始 風暴才要成形

聯合報／ 黃齊元

新的一年開始，美國南加州大火肆虐，損失超過兩千五百億美元。這反映出許多問題，主要是政府體制失靈；美國對於控制火勢的束手無策，相較於同期間大陸西藏地震救災的高度效率，對比強烈，說明美國國力正在衰退。

諷刺的是，新任美國總統川普完全不相信氣候變遷，而這正是大火主因。不僅如此，川普反而會因未來民主黨大票倉鬆動而受益，順便幹掉了對手明日之星加州州長紐森。

今年全球注定天災人禍不斷，風險顧問歐亞集團將「G零世界」列為頭號風險，其次是川普強人治理。美國不再是世界領袖，而是自私自利的霸權。西方主要國家聯盟正快速崩解中，德、法、加、日等國領導人失勢，世界群龍無首；在此同時，美中在經濟、政治、科技上也將加速斷裂。

全世界各國正積極改善與中國關係。日本外務大臣訪中，展現發展「戰略互惠關係」意願；中英恢復經濟財金對話，英方表示希望發展連貫、持久、相互尊重的英中關係。

未來趨勢很明顯：連剛下台的美國國家安全顧問蘇利文也向川普政府建議，強調美國印太政策需有連貫性，否則盟友將轉投中國懷抱。台灣領導人如果看得懂風向球，和對岸化敵為友正是時候；現在若再採取完全依賴美國戰略，恐怕會將台灣帶入絕境。

美國雖然是全球風險根源，但不一定會瓦解，反而有可能變得更強大。在混亂的世界中，資源會流向老大，特別是川普習慣以鄰為壑。過去「美國例外主義」價值觀為主流，代表不管發生什麼事情，美國都不會受影響；現在趨勢已改變，美國不再是老大，但川普會利用美國剩餘價值，讓世界變得更加瘋狂。

最近「金磚國家」增加了九個會員國，包括東南亞的印尼、泰國和馬來西亞，成為「全球南方」重要平台，領導國家是中國。未來金磚國家會進一步降低西方國家主導國際秩序重要性，特別是減少對美元依賴。

從金融角度，美國不是沒有風險，最大危機就是債台高築，這也是川普要大幅削減開支、並向其他國家索取保護費的原因。現在美國藉著放寬科技管制題材，不斷炒高美股，但只會增加未來泡沫化風險。專家多已開始避險，巴菲特持有現金部位有史以來最高，近期聯準會理事也提出警告，但均被市場忽視。

台灣未來發展戰略為何？經濟部最近宣布未來協助產業海外布局重點，將著重在民主陣營國家，包括美國、日本、德國及菲律賓。簡言之，焦點就是半導體（台積電海外設廠處）和親美國家；但面對全球局勢多重變化，難道台灣沒有其他布局選擇？

在馬斯克助陣下，即使川普內閣有再多反華鷹派，務實追求美中共同利益，必定是未來主旋律。但可以確定的是，中美科技供應鏈將加速脫鉤，這對台灣產業而言機會與挑戰並存。

相較世界各地危機，台海風險相對微不足道，但中國大陸已對美國表明，台灣問題是美中關係重中之重。今年比較可能的情境是，台灣成為世界其他問題（包括天災與戰爭）「連帶損害」；由於美國無暇兼顧或需要中國幫助，大陸得以對川普提出兩岸和平統一要求。在避免戰爭的前提下，川普有可能同意以合理代價和習近平做一筆世紀交易。

台灣對於兩岸，過去只有「維持現狀」和「備戰」兩種劇本，但未來最有可能的情境是「談判」。現在不做準備，未來吃虧的是自己。

（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）

川普 美國 風險

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