徐遵慈／不選邊站 東協經濟邁向新分水嶺

新春伊始，東協國家在各國際組織紛紛調升經濟成長的樂觀氣氛下迎向二○二五年，揮別新冠疫情後長達五年的經濟振興期，重返疫情前的經濟成長榮景。東協因應川普新政也正採取更多戰略性避險措施；隨著馬來西亞主辦東協會議及印尼正式成為金磚國家成員，二○二五年亦將是東協推動經貿外交，拓展新合作路徑的重要分水嶺。

亞洲開發銀行等國際組織在去年十二月，上修東協二○二四、二○二五年平均經濟成長率至四點五％與四點七％，昭告東協整體十國已走出二○二○年新冠疫情後經濟疲弱的陰影，恢復疫情前經濟成長動能；越南、馬來西亞、泰國、菲律賓等主要國家，在吸引外資、貨品出口、公共投資、內需消費等表現尤其亮眼。

儘管經濟成長強勁，東協仍然將要面對川普2.0新政、美中衝突、氣候危機以及部分成員國內政局動盪等政經風險。輪值主席國馬來西亞指出，二○二五年東協將面對三個Ｔ的挑戰，分別是貿易（Trade）、關稅（Tariff）與川普（Trump）。

東協國家近年因美中貿易戰及美商訂單、供應鏈移轉等效果， 除印尼外，其餘國家對美出口快速增加，尤其越南、泰國、馬來西亞等對美順差大幅攀升，在川普重返白宮後，勢必遭遇要求改善貿易失衡的巨大壓力。

在此同時，中國仍為東協最大貿易夥伴，亦是這幾年重要的投資國、觀光客來源等，尤其在東協國家正籌畫興建大型公共建設的政策下，來自中國的資金與技術受到印尼、泰國、馬來西亞的歡迎。過去原排拒中國「一帶一路」計畫的越南，近來亦頻向中國釋出邀請中國企業參加越南南北高鐵興建計畫的訊息。

東協深諳川普2.0下美中衝突可能升高，及對兩國經濟倚賴加深的風險，為避免未來從「左右逢源」變成「左右為難」的困局，因此努力尋找新的經濟動能與合作路徑。二○二三年印尼擔任輪值主席國時，首度舉辦東協與海灣阿拉伯國家合作委員會（ＧＣＣ）聯席高峰會，二○二五年馬來西亞將接棒辦理第二屆峰會，並將提出更多經濟合作計畫。

ＧＣＣ成員包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴林、卡達、科威特等六國，石油儲量、產量及天然氣儲量均居全球首位，二○二三年人均ＧＤＰ約三點六七萬美元，經濟規模約二點一兆美元，其擁有國家主權財富資產更高達三點二兆美元，約占全球總主權資產三分之一。東協希望加強與ＧＣＣ國家間合作，在金融、能源、綠色經濟、出口、觀光等領域推展更多合作。

BRICS國家之人口數及ＧＤＰ規模（依購買力平準計算）占全球比率約四十％與卅七點三％。東協多國表態加入BRICS，顯示其希望開拓新的經濟成長途徑。印尼政府指出，加入BRICS係希望加強與金磚國家和「全球南方」（Global South）的合作， 這也顯示東協不願在美、中之間選邊站，而希冀在開發中國家陣營中扮演更重要角色的不同思維，如持續落實，將成為東協經貿外交的一個重要分水嶺。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）