詹文男／演唱會經濟 點燃台灣熱力

好友老邱少年得志，雖事業有成，但總抱怨在家中之地位甚低，排名甚至在寵物之後。最近他喜孜孜的說，其在家中地位有回升。問他發生了什麼事？他說因為透過朋友為家裡領導（其夫人）買了張惠妹演唱會的票，一夕間竟然就獲得領導關愛的眼神，可見阿妹之魅力。

近期台灣天空真的很音樂，尤其是二○二四年十二月廿八日更值得紀念。當天在台北大巨蛋有張惠妹演唱會、在小巨蛋有郭富城、在桃園國際棒球場有五月天、在高雄巨蛋有羅志祥，加上其他韓團在台北及高雄流行音樂中心的演出，估計十二月廿八日夜晚，台灣有將近十萬人在演唱會上嗨翻天！預計這樣的盛況將持續到二○二五年，創造的經濟產值甚為可觀！

基本上，演唱會雖以音樂演出活動為核心，但其帶動的產業鏈甚為廣泛。不僅涵蓋門票銷售，還包括周邊商品（例如Ｔ恤、帽子、手環等印有演唱會標誌或藝人肖像的商品）、觀眾的旅遊住宿、餐飲消費，以及與演出相關的場館租賃與管理、科技、製作和文化產業合作。

以美國歌手泰勒絲二○二四年三月在新加坡的「時代巡迴演唱會」為例，六場門票售罄，創造了約一億美元的票房收入。演唱會期間入境航班購票量增加百分之一八六，大量外地觀眾湧入新加坡。住宿成長約百分之四六○，特別是五星級酒店和短租公寓需求大幅提升。據估計，泰勒絲在新加坡的演出直接和間接經濟效益超過三億美元。

演唱會經濟之所以興起，有幾個重要推力。首先，串流音樂平台普及，音樂人難以僅靠專輯銷售維生，現場演出成為主要收入來源。此外，演唱會為聽眾提供了無法被數位化取代的沉浸式體驗，這使現場演出成為音樂人與粉絲建立情感連結的重要途徑。

其次，粉絲對偶像的支持不僅表現在收聽音樂上，更延伸到參加演唱會、購買周邊商品等消費行為。演唱會不僅是音樂人的舞台，也是粉絲參與社群活動、展現支持的重要場合。

而新冠疫情期間，全球演出市場受挫，觀眾對現場演出的需求被壓抑。隨著疫情逐漸緩和，大規模演唱會迅速回歸，觀眾的報復性消費進一步推動了演唱會經濟的興盛。

從近來國內不斷舉辦且一票難求的各類演唱會反映了台灣在演唱會經濟上的潛力。展望未來，如何將這樣的熱潮延續並深化，成為台灣文化與經濟發展的重要課題。

但要提醒的是，在強調演唱會的經濟效益時，千萬不要忘了永續和文化價值的傳遞。例如，減少大型活動的碳足跡、鼓勵更多本土音樂人參與，讓演唱會成為推廣台灣文化的重要載體，也為觀眾提供更具深度和廣度的音樂體驗。

音樂產業是文化軟實力的一部分，期待藉由擴大演唱會經濟的影響，台灣有機會成為亞洲音樂文化的重鎮，為國際舞台增添更多亮點，也讓每一場音樂盛事都能成為人們心中難忘的記憶！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）