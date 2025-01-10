劉大年／因應全球投資政策新趨勢

外人投資對於經濟成長的效益無庸置疑，也是許多國家解決就業問題，振興經濟的主要途徑。所以過去各國的投資政策是以開放吸引外資為主軸，再搭配投資誘因措施，以及充分基礎建設的加持，以期能在競逐外資上取得先機。

然而近年來各國外人投資政策發生質變，主要是因為中國大陸積極推動「走出去」策略，利用直接投資、海外併購，以及其他方式拓展其海外版圖。範圍不乏高科技產業，目的是獲得關鍵技術，所以引起被投資國的高度關注；特別在與能源、大數據、尖端技術等強化審查陸資，以落實監管制度，並保護其核心利益。

近年來美中經貿對抗升溫，以及地緣政治衝突擴大下，經濟安全的重要性大增，位階等同國家安全。為防止外人投資成為國家安全的缺口，先進國家均開始強化其外資審查制度。事實上，中國大陸並非是唯一嚴查目標，一些先進國家之間的投資行為，以及主要來自中東產油國家主權基金的併購行為，亦會涉入國家安全因素也成為關注焦點。

例如最近日本製鐵收購美國鋼鐵的個案，即引起很大的爭議。美國普遍認為會降低美國鋼鐵產業產能及自主性而危急國家安全。總統當選人川普一直將鋼鐵視為國防產業基石，在其第一任內即以國家安全對進口鋼鐵產品加徵關稅，已表態反對此併購案。

另外，日本政府最近將日本7-11母公司，納入國家安全核心類別，準備對來自加拿大的競爭對手收購日本7-11加強審查，反應出將國家安全範疇擴大的趨勢；最近美國也質疑中東國家主權基金的投資動機，而進行嚴審。

然而不同於先進國家加強對外資審查力道，開發中國家由於產業發展仍屬初期，主要是以投資優惠來吸引外人投資，較少觸及國家安全，與先進國的外資政策有明顯差別。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的評析，以往全球對於投資制度調整是以開放吸引外人投資為主流，大部分是便利外人投資措施。但是近年來在國家安全考量下，外資監管機制更加嚴格，限制投資措施明顯增加，因而會抑制投資成長。目前有超過四十個國家將國家安全的因素，納入外人投資審查監管機制，而其中大多為先進國家。

綜合而言，在新興產業快速發展、投資管道多元化，以及國安權重增加下；有必要提升主管機構的審查權力，在兼顧吸引外資促進經濟成長，以及確保經濟及國家安全下，落實投資審查機制。

台灣也必須與時進行調整以強化外資審查制度。除掌握新興產業脈動，以有效界定國家安全；並針對投資安全建立國際合作及資訊分享平台，以與國際接軌，以及在不減損審核功能下，加速審查時效，均是可以精進的方向。（作者為中經院區域發展研究中心主任）