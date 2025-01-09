黃齊元／面對川式交易 做好各種準備

川普還未上台，但已展現世界老大態勢，最近他表示美國應重新取回巴拿馬運河掌控權，這是當年美國前總統卡特簽訂條約還給巴拿馬的。簡言之，川普就是強取豪奪，只要他看上、對美國有利，能要就要。

此外，他又重申美國應買下丹麥屬地格陵蘭，因為這牽涉到北極布局，美國在格陵蘭有空軍基地，且格陵蘭又有豐富天然礦產。川普宣稱，「美國擁有和控制對國家安全和全球自由來說，是絕對必要的」；他不只是美國總統，更像世界領袖。

川普的算盤是，利用美國老大實力和談判技巧，以最少代價重新掌握關鍵戰略資源。如果需要出錢，也盡量由別人出。至於台灣，川普知道真正價值不是第一島鏈，而在於半導體。美國即使給英特爾再多補助，也無法靠實力回到世界領導地位；未來可能需要透過交易，以重振美國半導體產業。

如果川普有一天宣稱台積電屬於美國，我們應如何反擊？他並非沒有根據，台積電大部分股東在美國，主要客戶也在美國，只是生產在台灣，但現在也逐漸走向世界。美國新任國防次長柯伯吉多次表示，如果中國接管台灣，必須先摧毀台積電；但如果台積電成為美國公司，中共或許有所忌憚。

不僅外國人敬畏川普，美國企業家亦然。最近科技大老紛紛到佛州晉見川普，包括Meta、蘋果、軟銀、TikTok執行長等人，並親自奉上賀禮，就像當年皇上要求地方上京進貢一樣。你覺得可笑嗎？大老闆們都覺得很值得！

未來川式交易輪廓很清晰：川普想讓美國再次偉大、消滅全球戰爭，這必須靠中國幫忙；習近平當然願意，條件是以台灣作為交換。未來台灣現狀可能改變，雖然美國不同意兩岸和平統一，但絕不會為台灣問題開戰；立法院前院長王金平所提「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」方案，可能是一選項。

美國雖不會為台灣出兵，但將要求台灣提高國防預算、大量採購軍火；目的是平衡貿易逆差，不是為了捍衛民主。台灣想預測川普行動，不如多研究習近平會怎麼做；談判就是一種博弈、見招拆招。

台灣最大籌碼是半導體和AI實力；中國籌碼則是和世界多國交情深厚，特別是南方國家；至於美國憑藉的就是霸權，雖然力量正在衰退，但仍有實力主導許多交易。大家底牌都一致：美中台均想避免軍事戰爭，未來主要是科技戰和貿易戰。

大陸科技實力愈來愈強大，連美國商務部長雷蒙多也承認試圖拖延中國發展是「做白工」。大陸在科技和貿易領域已打造完整生態系，包括電動車和綠能，這才是真正戰場。未來兩岸不會走上「武統」，也不可能自願「和統」，極可能是「逼統」；原因是形勢比人強，大陸光靠供應鏈和碳排標準，就可以整合全球產業生態。

現在爭論台海戰爭，已無意義；研究兵推，不如模擬併購攻防，戰場在談判桌上。台灣不要再夢想靠美國人撐腰維持現狀，而應積極思考什麼能讓、什麼不能讓；愈早談、主動談，愈能掌握自己命運。台灣連財劃法都吃不消，未來如何接招國防預算提高要求？

南韓戒嚴事件給我們的啟示是，人民才是真正的主人。政治或許可以一時狂熱，但不能以犧牲和平與民主作為代價。

美國有川普，亞洲未來也會有下一個尹錫悅，把自己的利益和權力放在人民福祉之上。今年全世界危機四伏、烏雲密布，走錯一步，我們將粉身碎骨！

（作者為台灣併購與私募股權協會創會理事長、東南亞影響力聯盟創辦人）