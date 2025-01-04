詹文男／朋友，你想逆齡嗎？

好友老張大學念理工，同班同學九成是男生，女生是少數民族。也因為跟這些女同學從年輕時就打打鬧鬧，有著相當的革命情感，因此出了社會也不改在校的習慣，見面時常常口無遮攔，毫無顧忌。年輕時開同學會，看到許久不見的同學打招呼就說：「同學，你好像變胖了喔？！」或者，「同學，你怎麼變這麼蒼老啊？！」雖然是開玩笑，但也常被女同學翻白眼。

隨著年歲逐漸老大，老張心境開始有點變化。前些日子老張就跟筆者懺悔說，年輕時真的不懂事，老是亂說話。雖是有口無心開玩笑，但同學好像都不太高興。最近自我反省後，轉換另一種打招呼方式：「同學，你好像凍齡喔？哦，不！應該是逆齡！！」結果同學歡顏得意，自己也很滿意，真是皆大歡喜。

隨著人口結構與消費習慣改變，「逆齡」已成為當紅的話題。無論是美容保養、健康食品，還是抗衰老的科技服務，都圍繞著「凍齡」與「延緩老化」的需求展開，逆齡經濟因而興起，龐大商機令各方都躍躍欲試。

所謂「逆齡經濟」，顧名思義，是指圍繞著延緩老化、維持年輕外貌及健康為核心的經濟活動。涵蓋範疇相當廣泛，包括醫美手術、抗老保健、健身服務等。其核心理念是迎合消費者對青春、健康及美麗的追求，提供相應的產品和服務以滿足心理與生理上的需要。

逆齡經濟所以崛起有幾個原因：首先是人口結構老化與健康意識的提升，而現代中老年人比以往更注重生活品質，對延緩衰老和保持活力的需求明顯提升。其次是消費者對外貌自信的需求。現今社交媒體盛行，人們對自我形象的要求愈來愈高，追求青春不再是少數人的專利。而生物醫學、基因工程及人工智慧技術的發展，使抗衰老產品與服務變得更科學化且可行，進一步推動市場發展。

逆齡經濟的產品與服務相當多元，包括美容與醫美，如肉毒桿菌注射、靜脈雷射、高效護膚品及個性化美容；逆齡保健品、機能性食品及抗氧化補充劑，膠原蛋白飲品、外泌體、ＮＭＮ（β-煙醯胺單核苷酸）等抗老產品，以及幹細胞療法及基因檢測服務等。

逆齡經濟雖帶來了巨大商機，但也伴隨著潛在風險。消費者在追求青春與健康的過程中，若未能保持理性，可能落入陷阱而不自知，這包括產品功效誇大宣傳、高昂價格與過度消費、不明來源或劣質產品、醫美療程的風險，甚至過度依賴逆齡產品與服務。

平實而言，逆齡經濟的開展反映了人類對青春與健康的永恆追求，也為市場帶來了巨大的商機。然而，無論對企業還是消費者而言，健康、科學與理性應始終是核心價值。面對這一潮流，企業需提供更透明與安全的產品，消費者則需以理性與知識為本，才能在逆齡經濟中創造更加美好的生活！（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）