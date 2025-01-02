劉大年／積極因應川普新政

美國總統當選人川普最近表示，在勝選後已經有超過百國的領導人與其接觸，多少透露出對其領導特質的自滿與自信；但各國領導人絕非被川普人格特質所吸引，而是想多瞭解川普非常具有侵略性的政策。

川普最有可能立即實施關稅措施，除了對特定國家課徵額外關稅外，川普主張對所有進口品加徵百分之二十的「全球基礎關稅」。由於目前美國僅次於中國大陸，已是台灣第二大出口市場，約占台灣總出口的四分之一，川普加徵關稅對台灣影響很大。

川普也將關稅當成談判籌碼，例如川普第一任曾對進口鋼鐵及鋁製品加徵關稅，但一些國家與美國談判而成功豁免；而美國則以台灣出口鋼鐵及鋁產品仍有不少「含中成分」，並未解除對台灣的附加關稅。當時美國對中國大陸的三○一關稅也可經由談判而調整，預估未來川普仍會以關稅做為談判工具。

台灣應有完整論述以力爭豁免關稅。降低貿易易逆差、促進產業回流美國，是川普課徵關稅主要動機。雖然近年來台灣對美貿易順差大幅增加，但台灣對美出口以伺服器、電腦零組件及網通設備等中間產品為主，主要是提供美國產業所需，在供應鏈中為互補關係。另外也有助於美國推動「乾淨網路」及落實ＡＩ安全需求，並確保美國經濟安全。若美國對台灣產品加課關稅，反而會提高美國產業生產成本，此與多數國家主要對美出口最終消費財不同。

另外，川普也非常重視投資回流美國；在首次記者會中大力讚揚日本軟銀承諾在美國增加一千億美元投資，預估未來川普還會持續要求企業增加在美國投資。而台灣應向川普傳達在美中貿易戰後，台灣對美投資明顯成長；特別是在台積電赴美設廠後，美國已成為台灣海外投資最重要的國家。而且除了台積電外，也不乏大型台灣企業在美投資，為美國創造大量就業。

川普曾提及台灣「搶走」美國半導體生意，台灣更應據理力爭。台灣半導體成功是靠企業努力，在發展過程當中，沒有違反國際貿易規範的行為；而且相較於各國針對半導體鋪天蓋地現金補貼下，台灣政府並沒有專為半導體量身訂做的補貼，主要是以鼓勵產業研發，完善創新機制為主。所以川普只看結果但不論過程，對台灣非常不公平。

針對川普主張台灣須交「保護費」，國防支出應提高到ＧＤＰ百分之十。台灣應向美國說明，台灣為對美國軍購前十大國家，二○二五年台灣國防支出約占ＧＤＰ百分之二點五，在全球已經屬於高比例，台美雙方未來應以強化國防領域合作，推動軍工產業發展為主。

川普就任已進入倒數階段，各國均在盤算川普如何出招下，台灣也應做好沙盤推演，將衝擊降低，並進而創造更多台美合作機會。（作者為中經院區域發展研究中心主任）