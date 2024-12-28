美國總統當選人川普，一直是一位爭議性很大的人物。他說話的樣子，傲慢又輕浮；說話的內容，真真假假又煽情蠱惑，令人不舒服。但是，不管你喜歡或不喜歡，他即將成為全世界權力最大的人。川普就職後將面對不少的難題：不斷擴大的聯邦赤字、歹戲拖棚的俄烏戰爭、紛擾複雜的中東情勢、壓不太下來的通貨膨脹與全球暖化等；而他的競選承諾，例如降低企業稅賦、遣返非法移民、廣泛增加關稅、增加頁岩油產出等，這些承諾與川普面對的問題，卻又充滿了矛盾與衝突。他真的不懂嗎？

正當世界各國政要、民間智庫都在為川普上任後的可能做法，竭盡心力地去沙盤推演，冀望能找出最佳反制的時候，川普提名的內閣閣員卻讓眾人墜入迷霧，丈二金剛無跡可尋。先是提名蓋茨任司法部長，這廝有販運未成年少女的嫌疑，後因爭議過大，共和黨內都擺不平，只得放棄。

其他如衛生部長（非本業、反疫苗）、國防部長（非本業、談話節目主持人）、運輸部長（非本業、體育賽事評論員）、教育部長（非本業、摔跤協會理事長）、中東問題特使（非本業、地產商兼川普高球球友），加上另一位重要人物，亦具爭議之政府效率部的馬斯克。川普在想什麼？

諸多離譜的內閣提名外，有兩個閣員的位置極為重要。財政部長貝森特與商務部長盧特尼克。貝森特是億萬富翁、華爾街名人、對沖基金巨子，曾與索羅斯並肩狙擊日圓、英鎊，成績斐然。不過，索羅斯向來是是民主黨大金主，貝森特這次倒戈支持川普，可能也有不為人知的盤算。

值得一提的是，他將是公開出櫃，官階最高的同性戀者，他的丈夫曾是紐約市的檢察官。盧特尼克也是億萬富豪，曾因為送女兒第一天上幼稚園，而躲過九一一劫難；他的公司在世貿大樓的一百樓，九百多名員工中，有六百八十人當天罹難。盧最為人稱頌的就是，多年來不離不棄地照顧、撫恤員工家屬，至今已捐贈一億八千萬美元。盧特尼克跟以往的商務部長不太一樣，他也統籌貿易代表署，權力極大。他在中國經商、居住、往來多年，還曾獲得特許執照，在中國經營貨幣經紀公司。外界咸認盧了解中國，更將對中國強硬，川普真的是這樣想的嗎？

正當大家嘴裡都在議論著對中國課徵六成的關稅時，川普突然矛頭一轉，指責加拿大、墨西哥，受著北美自由貿易協定的保護，放任毒品與其人民非法進入美國荼毒美國人民，應該課徵二成五的懲罰性關稅。此話一出，加、墨立即求見，處處逢迎。選前明顯挺民主黨的華爾街、高科技巨頭，亦諂媚地紛紛求見、捐款，以示忠誠。是他們看清了時勢，或真的臣服於川普？

距離總統就職日僅剩四十天，川普又違反傳統，發邀請函邀請習近平參加就職典禮。以往，美國總統就職，各國只會派資深外交人員參加，而大國如中國的元首要出訪，細節多如髮絲，豈是四十天內可以搞定的？川普又在算計什麼？

要搞清楚川普這個人，是一三○年來成功重返白宮的唯一一人。一本必讀的書《交易的藝術》是一九八七年川普與施瓦茨聯合寫的一本書。審度時勢、藐視對方、吹噓、威脅、不按牌理出牌、煙霧彈、拉攏忠於自己的人，及最最重要的—掌握資源，不斷擴大！為達成交易，融合多種手段，實在是一門藝術。懂了這個，就懂川普的所作所為。（作者為經濟學家）