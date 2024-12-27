黃耀輝／新財劃法 劃破綠營的假戲

廿五年未修正的財政收支劃分法（財劃法）終於修正通過，為我國劃出更健全又均衡的財政新局。

「新財劃法」最大的突破，就是打破八十八年財劃法「修惡」造成的垂直失衡，讓中央占全部政府淨收入的比率，從目前的七十五％朝凍省前的六十％占比方向調降。但以一一四年政府淨收入計算，中央實際只多釋出統籌款三七五三億，拔九牛之一毛而已。中央淨收入占比仍高達六十六％，維持相當的集錢又集權。

對長期困窘的地方政府而言，新財劃法是「超黨派」的雨露均沾，不只讓「全部」地方政府都增加收入，且使六都的統籌款占比由現在的六十一％，降至五十四％。從人人平等的人均分配數來看，十六縣市明顯高於六都，新財劃法縮小六都和十六縣市之間的水平分配不均，發揮移富濟貧的效果。

新財劃法也將創造經濟效益。把中央花在國外、非「法定義務支出」、甚至浪費的錢省下，移轉給家鄉的父老，讓地方政府有較充足財源，建設汙水下水道、人行道、垃圾處理等基礎設施，落實地方自治並提升生活品質。也可廢除雜項稅費，招商引資促進就業，發展經濟並增進國稅，打破零和的結局，獲致共贏成果。

因此，從大格局來看，在野黨等於幫賴總統兼黨主席兌現他當行政院長時開出的支票，也實現了他當台南市長及綠委們多年來的疾呼，新財劃法值得樂觀其成。但令人不齒的是，賴政府和綠委、綠營的地方首長，好似面臨亡國滅黨而氣急敗壞、倉皇失態，不知道他們在叫什麼叫？

廿五年的垂直失衡讓中央多拿了十兆，過去八年中央稅收超徵一點八兆，今年又將超徵四千億，用來做大統籌款綽綽有餘，因此賴總統說會衝擊國防、民生建設，根本就是危言聳聽。而卓院長講出「地方應該自己勇敢面對未來的天災」這種有違人性的話，只能說政治真的會讓人發狂。

主管預算的主計長陳淑姿，應知有房地合一稅、遺贈稅等指定用途稅的挹注，住宅、長照基金對房租補貼、社宅興建及長照提供財源保障，根本不受統籌款做大的影響。而勞、健保、台電等虧損，是中央政策錯誤或怠於改革所致，本應由社會保險、國營事業預算去解決，不是總預算的法定義務支出，依預算法、財政紀律法不應由稅收撥補，說新財劃法會影響這些不合理的撥補，豈不是不專業只會說瞎話？

看現狀的統籌款和補助款合計數，高雄是六都中最高，台北市則常吊車尾，本來就沒有重北輕南。新財劃法，讓綠營縣市坐享其成，統籌款不是倍增，就是增加一、二百億，以人均數來看結果，高雄市還是高居第二，台南也在台中、新北之上，綠營的地方首長們恩將仇報，竟把新財劃法講成重北輕南、劫貧濟富，刻意挑撥分化的心態，極其可鄙至極。

陳其邁、黃偉哲等地方首長若真的認為不公，誰叫你當初不要求黨和中央提出財劃法修正版？還是財政部維持「中央一毛不拔，讓地方互打」的現狀，讓貴縣市的財源增加為○，最符合你們假惺惺的「寧餓死，也要公平」的理想？有志氣點，就利用對中央提供協助金的機制，把藍營為你們爭來的統籌款上繳中央吧！或是到藍白執政的縣市去角逐縣市長，進而坐享其成，更可讓人瞧得起？（作者為台北商業大學財稅系教授）