黃齊元／川普交易策略，台灣因應之道

川普正進行人事任命，我們從不同層面，可以推測未來川普施政方向。

這次內閣有不少人來自財經界及商界，可說是生意人俱樂部，但重點是執行長只有一個，川普會聽部屬建議，但維持最終決策權。另外這些人來自體制外，可確保其不受傳統思維及勢力影響，足以推翻現有華盛頓權力核心。

如果要用一個名詞形容川普理念，那就是「重組」。這是美國企業執行長上台典型作法，大刀闊斧改革現狀，一定會和過去不同。川普任用馬斯克掌管「政府效率部」，砍掉許多部門及人事，將解構龐大公務員的「行政國家」，徹底改變政府運作方式。川普已完全執政，未來沒有什麼不可能，馬斯克砍掉推特百分之九十員工，可作為借鏡。

至於對外，川普也將重塑國際秩序，不再強調西方民主同盟這種空泛概念，一切以利益導向，重要原則是避免戰爭。前川普國安顧問波頓曾表示，如果有一筆交易能讓川普流芳百世，他就會幹。兩岸和平統一相信屬於此類型；川普在二○二○年曾促成沙烏地阿拉伯與以色列雙邊正常化的「亞伯拉罕協定」，為其外交代表作。

拜登的台海政策主張威懾，未來川普將延續，但會狠敲台灣竹槓。不僅如此，川普還會加上商業威懾，如要求台積電擴大投資美國。川普有一種霸氣，別人不敢不信，他要一百，最後得到五十就贏了，因為底線可能只有三十。

台灣必須了解，做交易最高原則是避免破局，因此要能互相退讓。小國不懂這個道理，澤倫斯基即使把烏克蘭打爛也要硬戰到底，但大國會強迫其和解。台灣不要期待美中開戰，未來美國在某些情況下，有可能會勸台灣走上談判桌。台灣無法主宰自己的命運，因為我們沒有以色列的軍事實力。

台灣未來是和「美國公司」做生意，執行長就是川普。哈佛大學教授奈伊直接了當告訴台灣：「川普會問你，能為我做什麼？而我又該為你做什麼？」另外，川普也同時會和中國談交易，這是抗中的最終目標。

川普近期被問及若中國侵台是否會保台時，僅說「我不會表態，因為我得要談判」、「我希望他們別這麼做」。川普的意思是，他想跟習近平談許多交易，一旦打起來就很難談下去；川普表示，美國和中國能一起解決世界上所有問題；他當然不會讓台灣壞了局。

台灣應如何掌握自己命運？簡單說就是需避險，不宜全押寶美國。最近川普和俄國重啟對話，在中俄聯盟間攪局，也是一種避險。台灣愈抱緊美國大腿，川普愈吃定台灣；如果我們也同時和大陸交流，川普態度將會不同。

習近平和川普都不想戰爭，除非台灣踩到北京紅線，否則大陸不會主動升級兩岸對峙。未來美國政府會施壓台灣當局備戰，大陸則會加強和台灣民間交流，從經濟、社會、觀光各層面給予優惠政策。最終究竟會走哪條路，不僅是中美間角力結果，也是台灣人民的選擇。

二○○一年，美籍華人章家敦出版著名的「中國即將崩潰」，但其預言並未實現，中國反而日漸強大。最近外媒報導，俄國認為美國在川普任期內，可能導致國家崩潰，普亭總統對此感到很高興。假如這種混亂真的發生，對台灣來說將是災難，因為我們把政治、經濟和科技希望都寄託在美國身上。

全世界都在恐川疑美，台灣如果不能清醒，適度修正戰略，未來只會風險升高、價值下降。（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）