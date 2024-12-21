詹文男／我們需要更多的AI阿嬤

鑑於詐騙行為日益猖獗，在高科技產業服務多年的好友老張，今年中突發奇想的跟筆者說，ＡＩ進步神速，每個人都將有一個ＡＩ秘書，若電信公司能發展一個服務，讓每個人接聽電話之前，都先由ＡＩ秘書接聽過濾，確認不是陌生人再轉接給受話人，相信詐騙受害會減低很多。

無獨有偶，英國電信公司Ｏ２也在近期推出「黛西阿嬤」（Daisy）聊天機器人。這個ＡＩ阿嬤能夠天南地北的跟詐騙集團瞎扯，有些歹徒跟ＡＩ阿嬤聊了四十多分鐘都沒有掛斷電話，還想繼續騙下去，可見阿嬤對話功夫的厲害。

事實上，Ｏ２推出ＡＩ聊天機器人的目的，就是希望用來浪費詐騙集團的時間，讓他們沒有其他精力去騙其他真的人。電信公司會將聊天的內容，透過演算法分析詐騙集團常用的話術，再提供給警方。Ｏ２表示，目前ＡＩ阿嬤已經接聽一千多通詐騙電話，浪費詐騙集團數百個小時時間。

基本上，老張提議的ＡＩ秘書構想與Ｏ２的ＡＩ阿嬤相似，都是將ＡＩ放置於人類與潛在威脅之間，作為第一道防線，而其成效也顯示ＡＩ技術已經具備模擬真人對話的能力。

根據報導，這位ＡＩ阿嬤具有超強的耐心，能用幽默的方式與詐騙者糾纏，減少對方的攻擊性，這也讓受害者的情緒免於直接面對詐騙行為的壓力。尤其ＡＩ系統可以廿四小時工作，透過語音分析、語意辨識來快速檢測詐騙行為，並進一步將危險號碼標記為警示號碼，這不僅節省了人工資源，還能夠以更低的成本應對海量的詐騙電話。

而從商機來看，電信公司也可考慮將ＡＩ秘書服務設計為個人用戶可訂閱的產品，讓每個用戶的通話在轉接前都能經過ＡＩ過濾與分析，這樣可以減少個人接觸詐騙的機會。同時，ＡＩ秘書可結合用戶聯絡人的資料庫，將陌生來電與可疑號碼攔截，並自動識別出重要來電。

雖然ＡＩ阿嬤與ＡＩ秘書仍在發展階段，還有許多待改進的面向，但是我們期待其能有更大的發揮，例如針對不同族群進行個性化設計：對老年族群，模擬溫和親切的語氣，提供額外的詐騙教育與提醒；對職場人士，過濾不必要的商業來電，優先轉接重要聯絡；對年輕族群，結合娛樂功能，如與詐騙者對話後分享有趣的故事或教育影片。

不過，科技雖然重要，但也只是防詐的一部分；面對無所不在、詐騙手法不斷翻新的詐騙集團，政府和民眾同樣都要努力對抗。政府打詐及嚴懲不法分子是責無旁貸，但民眾也需自我提高警覺，提升反詐的意識與能力，因為不管是ＡＩ秘書或ＡＩ阿嬤都是被動防禦。若有更多民眾的數位素養能提升到像ＡＩ阿嬤一樣，能夠自信且輕鬆的面對各種網路及電話詐騙而不為所動，相信詐騙受害的情況可以大幅度降低。（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台大商學研究所兼任教授）