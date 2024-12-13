劉大年／強化原產地制度 因應高關稅

川普即將入主白宮，雖然目前還未上任，但政策效果已經浮現。例如由於預期美國將全面課徵關稅，引發提前採購潮，已經造成全球航運市場動盪。另外美國可能對中國大陸課徵更高關稅，也會帶動大陸對美國出口增加。

未來在美國提高關稅下，必然會引起部分國家報復，全球有可能進入貿易戰。除了因應關稅調高對經濟的影響外，由於進口關稅差異大，如何落實認定產品來源的原產地規定（Rules of Origin），變得更加重要。原產地目的是確定貨品的「國籍」，就好比人出國需要護照證明自己身分，貨品出口也不例外。

若是川普兌現其關稅政見，未來美國對中國大陸將會加徵百分之六十關稅，一些特定產品可能更高。美國對其他國家則加徵百分之二十關稅，但對由墨西哥進口的電動車，特別是由中資企業所生產，也有可能會加徵三位數關稅。

美國目前是由海關及邊境保衛局（ＣＢＰ）負責認定進口產品原產地，雖然訂有一般規範，不過是採取個案審查方式，具有很大行政裁量權。但是業者可於貨品進口前，向海關申請預先審查原產地，並提出相關佐證，即所謂「預裁定」機制，以降低不確定性。事實上，美國早已對中國大陸進口產品課徵三○一關稅，對於在兩岸進行分工的台商，如何產品出口到美國取得台灣原產地身分，而非被認定為原產於中國大陸，才可免除三○一關稅，可說是至為關鍵，台商已經歷此階段。不過在產品日新月異，分工模式因而調整下，美國未來也有可能會與時俱進修改部分認定原則。

其次，如何防止被課徵較高關稅的外國產品，由低關稅的第三國迂迴輸入，以規避高關稅；或是在對特定國家實施進口禁令，為防止由第三國輸入而規避管制的「洗產地」行為，亦會成為未來查核重點。

未來美國在進口關稅差距擴大下，必會更為嚴格執行原產品規定，以避免減損關稅的效力。另外他國對美國實施報復關稅，也會強化本身原產地制度，以杜絕迂迴進口「走後門」的行為。

台灣並沒有加入高關稅貿易戰的條件，但台灣長期以來，與中國大陸產業分工密切，美中貿易戰後，台灣對美國出口激增。在國際差別性關稅待遇更加明顯，以及各國原產地認定準則差異性大下，實應全面檢視重要出口國家的原產地規範。必要時調整原材料或零組件來源，或是生產分工模式，藉此取得較為有利的產地認定，以避免被課徵較高關稅。

另外，台灣也應該強化本身的原產地制度，避免為其他國家利用成迂迴走後門的捷徑。更重要的是業者應自律，千萬不可申報虛偽不實的原產地證明，不但本身觸法；也可能會使當事國對所有台灣產品加強查驗，降低貿易便捷化，因而波及到其他守法業者。

（作者為中經院區域發展研究中心主任）