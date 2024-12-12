黃齊元／加強兩岸交流 走向真正和平

最近前總統馬英九邀請大陸學生團訪台，造成轟動，大陸學生和奧運金牌馬龍所到之處，都引起當地民眾熱烈歡迎，台灣人民的友善，溫暖了陸生的心。

另外，前大陸高幹薄熙來之子薄瓜瓜，低調來台迎娶交往多年台灣女友，也引起兩岸關切。但最令人震驚的是導演劉家昌和瓊瑤不幸過世，喚起兩岸人民許多回憶，這是台灣價值深度影響大陸的美好年代。

兩岸交流對大陸有何啟示？那就是對台灣好、遠比對台灣威懾，更能促進兩岸融合，現在時機對大陸有利。台灣過去一直對美國百依百順，但川普上台後，大家理解即使我們對美國再好，美國也不一定對台灣好；美豬、美牛都吃了，非但沒有得到什麼好處，未來還得面對更多要求，可謂真心換絕情。

面對自私自利的美國，亞洲國家紛紛調整策略，包括日本、東南亞、澳洲等，均加強與中國溝通，不再向美國一面倒。南韓尹錫悅的鬧劇，對區域國家是一大警訊；雖然尹緊抱美國大腿，但當他影響到區域利益及平衡，連美國也視其如棄子。

地緣政治是金額極高的賭注，關鍵在於領導人有無膽識。川普踐踏民主、擁抱民粹，大獲全勝；內唐亞胡無視聯合國警告，一意孤行大開殺戒，川普上台後一夕翻身；澤倫斯基把國家資產押給美國、獲西方國家力挺，但他的好運似乎用完了；最慘的是尹錫悅，誤判情勢，賠上了自己政治生命。台灣呢？我們想賭大的嗎？

川普是高明的賭徒，他講的話許多是虛張聲勢，但氣勢會把對手鎮住。川普說：「習近平很尊重我，他知道我很瘋狂」，意思是習近平對其有所忌憚，因為他不按牌理出牌，什麼事都做得出來。川普不會照顧盟友，對加拿大和墨西哥課徵百分之二十五關稅，但中國只有百分之十，而非原先聲稱百分之六十；關鍵在於前者沒有籌碼，只能任人宰割。

事實很清楚，全世界從烏克蘭到中東、從南韓到台灣，人們厭惡戰爭、渴望和平，追求民主、反對專制，但一不小心即可能走上錯誤道路。賴總統說，和平無價、戰爭沒有贏家，並向大陸喊話「舉起拳頭、不如張開雙手」；但他也提醒「對和平要有理想，但不能有幻想」，一定要持續提升軍事國防力量。

武器是用來威懾，但應盡量避免使用。中國軍力已超越美國，台灣編列再多國防預算，大陸也不會放在心上。美國智庫兵推模擬共軍犯台，結論是台灣需先靠自己撐過四周，我們可以挺得住嗎？

現實是殘酷的，小國可以有志氣，但絕不是靠武器；再多喊話集氣，也可能被川普拋棄；再多單向喊話，也不如雙向對話。過去我們一直強調備戰，但從未積極備和，現在是最佳時機。兩岸應從和解、合作，逐漸走向和談、和平。

馬前總統邀請陸生訪台，王金平前院長拜訪大陸，並發表新的兩岸論述及和平宣言倡議，還有台北上海雙城論壇，均為推動兩岸和平具體成果。這反映了民間力量，但難道兩岸只能停留在這個層次？

美國正在沉淪。前美國參議員莫尼漢曾提出「降低越軌標準」理論，也就是隨著越軌行為增加，社會標準會下降，見怪不怪。拜登特赦兒子即為一例：川普都行，為什麼我不行？法律已不再是保障，人們對司法及國家喪失信心，美國如此、台灣亦然。

當美國不再是台灣的靠山，我們必須重新調整和大陸交往方式，才能創造善的循環、走向真正和平！（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）