詹文男／執迷難悟的色彩領導學

好友老郭是資深企業家，年輕時就經營過不小的公司。前些日子他跟老張分享其多年管理心法，真是令人大開眼界。老郭說，作為一個高層，只要能通曉色彩領導學，管理公司就能得心應手。

老張不解，老郭解釋：古人不開化，有人愛吃狗肉，根據這些人的歸納，美味的順序為一黑、二黃、三花、四白。老郭進一步分析，若領導也能掌握黑、黃、花、白這四色進行管理，公司成長可期。

所謂一黑，指主管在人事上一定要懂得「黑」箱作業，千萬不能太透明；二黃，指在跟客戶聊天時，要會講「黃」色笑話，帶動現場氣氛；三花指到半夜還要有體力陪客人喝「花」酒，捨命相陪；四白則指當員工向你要求加薪時，要懂得裝「白」癡！

老郭的色彩領導學雖然誇張，但也凸顯出幾個需要關注的議題。其一是人際關係與應對能力。過去以男性為主的商業環境，「黃色笑話」與「喝花酒」是常見的業務手段。但在現代社會，特別重視多元與包容的職場環境，這樣的做法可能引發性別或文化衝突，也容易引發職場性騷擾或不當行為的指控，而使公司面臨聲譽和法律風險。

而提到主管應對員工加薪要求時「裝白癡」，雖暗示了管理者需懂得在特定情況下如何避開難題，避免讓組織在資源有限或時機不適合時做出過度承諾。但長期來看，這種逃避問題的策略會讓員工感到不被重視，進而降低工作動力和忠誠度。至於所謂的「黑箱作業」，則涉及人事決策的隱晦處理，組織如果長期如此，將造成員工間的不信任，破壞組織內的凝聚力，最終導致人才流失。

從組織發展來看，色彩領導學呈現了過時且可能有害的領導方式，作為一個高效領導者，應該思考打造以下的企業環境：

其一是建立透明的管理機制。公司應讓員工理解組織運作的方式，並提供員工參與決策過程的機會，以提升員工的信任感與歸屬感；其二是塑造尊重專業的文化，避免不適當的言行打擊士氣。領導者應該是職場文化的榜樣，而不是破壞者。

其三，應正視員工的需求。員工提出薪資或福利的要求時，應以真誠的態度來面對，並做出合理的回應。逃避或戲弄員工的需求，最終會傷害公司的士氣與長期發展。

佛家認為人之所以無法開悟成佛，主要是因為「迷」，而為什麼會「迷」？就因為「執」，即執著於所被迷惑之物，所以才會「執迷不悟」。老郭所奉為圭臬並執著的管理心法，在過去的社會，或者某些特定情況可能有短期的效果，但從長遠來看，它對組織文化、管理者信譽，以及公司長期的競爭力都將造成負面影響，唯有透明、公正與尊重的文化，才是真正讓組織永續成長的關鍵！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）