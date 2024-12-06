徐遵慈／川普的關稅大刀將如何揮下？

川普將於明年一月二十日重返白宮，他在競選期間及勝選後陸續提出及加碼各種加徵關稅措施，令人眼花撩亂。除被指名加徵關稅的國家如中國、加拿大、墨西哥等反應激烈外，其他國家亦不敢心存僥倖。美國主流媒體、經濟學家亦苦口婆心，不斷呼籲川普必須三思後行，美國國內數項調查及評估更指出，川普如落實各種加徵關稅措施，對美國經濟造成的損失，將遠大於關稅利益。

川普的關稅大刀將如何揮下？依據美國貿易法制及他前次執政的經驗，大致可確信對中國加徵關稅將勢在必行。川普1.0對中國課徵三○一關稅，已將中國進口產品平均關稅拉高至接近百分之二十，是美國平均進口關稅約百分之二的十倍。未來如果真另加徵百分之六十關稅，以及川普日前抱怨中國未能有效管制芬太尼等毒品進入美國，將另加徵百分之十關稅，合計將使中國名目關稅衝上百分之八十至九十。然而，如參考川普與拜登政府針對中國商品仍另給予極多豁免待遇的前例，未來豁免機制仍將持續，因此並非所有商品進口時均將支付額外關稅。

較值得關注的是，如果川普依據美中經濟與安全委員會的建議，取消中國永久正常貿易關係（ＰＮＴＲ），則美國每年將重啟審查對中國貿易關係，形同將美中關係推回至二○○一年中國加入世貿組織（ＷＴＯ）前的情境，雖然其實質影響不及高達六、七成的懲罰性關稅，但對中國當局的羞辱性極高，因此必然將引起北京的反彈與報復。

至於川普威脅將對不分來源的所有進口商品課徵百分之十至二十的關稅，由於全面徵稅影響層面太廣，因此預料亦可望排除適用一般民生消費商品。而如參照美國前次對中國課徵三○一關稅時，多數商品的額外關稅係由出口商與進口商協商後共同負擔，因此未來美國企業與各國出口商間亦可能依此模式自行吸收，以免轉嫁消費者及引發通膨。

最近川普威脅將對加拿大、墨西哥、及中國另實施百分之廿五與百分之十懲罰性關稅，看起來也是以關稅脅迫對方改善邊境管理等手段，由於美國對加、墨進口能源、農產品、家電、汽車及零附件極為倚賴，估計未來亦將選擇性課稅，不致適用至所有商品。

值得注意的是，除前述的全面性關稅外，川普亦可採用匯率操縱、反傾銷、反規避、違反勞動人權、及針對特定產品之三○一調查等眾多政策工具，達到他認為改善不公平貿易的目的。而此些措施或裁決均將對出口國造成極大影響。例如，拜登政府最近初步裁決，將對進口自馬來西亞、柬埔寨、越南和泰國四個東南亞國家的太陽能電池課徵從百分之廿一點三一至高達百分之二七一點二不等的反傾銷稅，課徵對象為陸資企業在該四國的工廠。由於反傾銷措施、匯率控制等制裁的強度通常高於百分之十或百分之二十關稅，顯示未來川普政府可交互使用各類政策工具，以達到改善貿易失衡等目的。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）