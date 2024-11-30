快訊

衛福部提長照「雙源財政制」 重度失能以長照保險支應

把握好天氣！冷氣團今天開始減弱 今晚到明晨氣溫仍偏低

聽新聞
0:00 / 0:00

詹文男／你的「意思」究竟是啥意思？

聯合報／ 詹文男

中文博大精深，有些外國朋友學習多年，仍然無法掌握精髓。好友老張就跟我說，他的一位老外朋友，苦學中文十幾年，一時興起去參加中文考試，考題如下：請解釋文中每個「意思」的意義。

「過年到了，小張到主管家送禮。主管：你這是什麼意思？小張：沒什麼意思，就意思意思。主管：你這就不夠意思了。小張：小意思，小意思。主管：你這人還真有意思。小張：真的沒別的意思。主管：那我就不好意思了。小張：是我不好意思。」這位老外看完題目後，當場昏倒！

上述故事雖說有些戲劇化，但也傳神的表達出某些社會現象。首先是送禮文化。基本上，送禮是常見的社會行為，其不單純是「物質」的交換行為，更是一種「人情」的象徵。小張送禮，不僅僅是想表達對主管的尊重和感謝，更是希望建立或強化一種隱性的「關係網絡」。

從正面角度看，送禮可以促進人際關係，增強互信，讓交流更加順暢。但若變成一種功利化行為，可能會滋長裙帶關係、貪腐等問題，尤其是在職場或公共領域，這可能會損害公平競爭的環境。

其次是潛規則。在一些傳統的公司或官場中，表面上看似隨意的對話，實際上充滿了暗示與象徵。主管一連串的問題，如「你這是什麼意思？」和「你這就不夠意思了」，其實隱含著對送禮行為的期望或質疑，這反映了在某些職場中，主管與下屬之間並不僅僅依賴專業能力或工作表現，更多的是藉由非正式的方式如「意思」或「禮物」來鞏固彼此的關係。

這對於一些人來說，可能會感到困惑或無奈，尤其是那些不熟悉這種文化的初入職場年輕人。這樣的潛規則可能導致工作倫理的模糊。尤其在不同的語境下，「意思」可以表示禮物的輕重、情感的真摯度，甚至一種隱晦的情緒表達方式，這對組織文化帶來了極大的挑戰。

而從權力關係的角度來看，小張企圖藉由送禮拉近與主管的距離，而主管則透過對「意思」的反覆詢問，展現其對「人情」的把握與操控。這種現象在一些職場及政商環境中並不罕見，也反映某些社會老舊文化。

平實而言，送禮文化中的人情與關係，的確有助於建立更緊密的社會網絡，促進彼此的情感與互助。

然而，這也容易導致職場中權力不對等，並且可能會使得個人的專業能力被忽視，轉而依賴人際關係的培養，這對整個組織的競爭力來說並不是一件好事。

也因如此，我們應該更認真的省視，在日常生活中，是否太過於注重表面的關係和禮儀，而忽視了內心的真誠與無私？社會是否更應提倡一種「無所為而為」的精神？讓人們不再執著於禮物與形式，減少功利心與執著，追求更純粹的交流與合作！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）

主管 職場

延伸閱讀

出現這三件事…就是換大運前兆！如何逢凶化吉看過來

命裡帶財！2025年最容易一夜暴富的「4大生肖」 龍財源廣進、馬財源滾滾

黃巾之亂秒道歉！名嘴指「采盟老董機靈」：上面欠他人情

記得安太歲！明年蛇年「4星座4生肖」大沖煞超衰…恐失業、合約出包有財損

相關新聞

詹文男／你的「意思」究竟是啥意思？

中文博大精深，有些外國朋友學習多年，仍然無法掌握精髓。好友老張就跟我說，他的一位老外朋友，苦學中文十幾年，一時興起去參加...

劉大年／CPTPP路難行 台灣繼續努力

最近跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）在加拿大舉行的執行委員會，傳出哥斯大黎加進度超前，甚至通過成立工作小組，包括台...

黃齊元／歷史的終點？政治交易的起點

川普狂勝，共和黨全面執政，跌碎一缸子人眼鏡。最大輸家可能是經濟學家，雖然一再警告通膨風險，但落得這種結果，是學者太笨，還...

黃耀輝／藍白扭轉失衡 綠營恩將仇報

在立法院開過六次審查會、兩場公聽會、一次考察會的充分討論之後，藍白立院黨團為主的財劃法修正草案，終於送出委員會，跨出了歷...

黃正忠／部會需要的是永續長或氣候長

賴清德總統於十月底召開第二次氣候變遷對策委員會，定調明年一月台灣將向世界拋出二○三○至二○三五最新減碳目標。為了達到「跳...

陳國樑／不仁不義的財劃「二桃」困境

春秋時期，足智多謀的齊國宰相晏嬰，為除去三位恃勇而驕的武士，拿出兩只桃子賜給三人；在無法每人都可以分得一只桃子的情形下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。