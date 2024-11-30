詹文男／你的「意思」究竟是啥意思？

中文博大精深，有些外國朋友學習多年，仍然無法掌握精髓。好友老張就跟我說，他的一位老外朋友，苦學中文十幾年，一時興起去參加中文考試，考題如下：請解釋文中每個「意思」的意義。

「過年到了，小張到主管家送禮。主管：你這是什麼意思？小張：沒什麼意思，就意思意思。主管：你這就不夠意思了。小張：小意思，小意思。主管：你這人還真有意思。小張：真的沒別的意思。主管：那我就不好意思了。小張：是我不好意思。」這位老外看完題目後，當場昏倒！

上述故事雖說有些戲劇化，但也傳神的表達出某些社會現象。首先是送禮文化。基本上，送禮是常見的社會行為，其不單純是「物質」的交換行為，更是一種「人情」的象徵。小張送禮，不僅僅是想表達對主管的尊重和感謝，更是希望建立或強化一種隱性的「關係網絡」。

從正面角度看，送禮可以促進人際關係，增強互信，讓交流更加順暢。但若變成一種功利化行為，可能會滋長裙帶關係、貪腐等問題，尤其是在職場或公共領域，這可能會損害公平競爭的環境。

其次是潛規則。在一些傳統的公司或官場中，表面上看似隨意的對話，實際上充滿了暗示與象徵。主管一連串的問題，如「你這是什麼意思？」和「你這就不夠意思了」，其實隱含著對送禮行為的期望或質疑，這反映了在某些職場中，主管與下屬之間並不僅僅依賴專業能力或工作表現，更多的是藉由非正式的方式如「意思」或「禮物」來鞏固彼此的關係。

這對於一些人來說，可能會感到困惑或無奈，尤其是那些不熟悉這種文化的初入職場年輕人。這樣的潛規則可能導致工作倫理的模糊。尤其在不同的語境下，「意思」可以表示禮物的輕重、情感的真摯度，甚至一種隱晦的情緒表達方式，這對組織文化帶來了極大的挑戰。

而從權力關係的角度來看，小張企圖藉由送禮拉近與主管的距離，而主管則透過對「意思」的反覆詢問，展現其對「人情」的把握與操控。這種現象在一些職場及政商環境中並不罕見，也反映某些社會老舊文化。

平實而言，送禮文化中的人情與關係，的確有助於建立更緊密的社會網絡，促進彼此的情感與互助。

然而，這也容易導致職場中權力不對等，並且可能會使得個人的專業能力被忽視，轉而依賴人際關係的培養，這對整個組織的競爭力來說並不是一件好事。

也因如此，我們應該更認真的省視，在日常生活中，是否太過於注重表面的關係和禮儀，而忽視了內心的真誠與無私？社會是否更應提倡一種「無所為而為」的精神？讓人們不再執著於禮物與形式，減少功利心與執著，追求更純粹的交流與合作！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）