劉大年／CPTPP路難行 台灣繼續努力

最近跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）在加拿大舉行的執行委員會，傳出哥斯大黎加進度超前，甚至通過成立工作小組，包括台灣、中國大陸、烏克蘭、烏拉圭、厄瓜多，以及印尼等六個申請案，可能並未成立工作小組的訊息，要到明年在輪值主席國澳大利亞召開的執委會再行討論。

成立工作小組是加入ＣＰＴＰＰ最重要關卡，因為只有工作小組，才能展開後續的正式談判；台灣叩關未成，當然非常失望。因為與哥斯大黎加相比，無論在經貿自由度、法規透明度，以及制度完善性，台灣都優於哥斯大黎加，更接近ＣＰＴＰＰ的高標準。事實上，在此次討論七個新申請案，台灣最具備加入ＣＰＴＰＰ的條件。但是ＣＰＴＰＰ跳過條件最佳的台灣，而選擇條件雖優於其他申請國家，卻不及台灣的哥斯大黎加，其中不乏政治考量的斧鑿痕跡，對於台灣並非公允。

ＣＰＴＰＰ雖然擺脫不了政治，但經濟因素仍相當關鍵。特別是成員對中國大陸不符合ＣＰＴＰＰ標準有高度認知，所以即使在中國大陸全力遊說下，仍有不少成員不願對支持中國大陸加入背書。另外選擇經貿條件亦不差的哥斯大黎加做為領跑者，顯見經貿體制成熟度仍為篩選新成員的重要標準。

此次台灣進度和預期有落差，不過在ＣＰＴＰＰ內亦不乏支持台灣的成員。特別是在兩岸均申請加入ＣＰＴＰＰ，對岸阻撓台灣加入的複雜情勢下，ＣＰＴＰＰ仍是以兩個獨立個案分別處理。與台灣當年申請加入世界貿易組織（ＷＴＯ），被迫接受台灣不可早於中國大陸加入ＷＴＯ的條件，兩岸糾葛不清下情況已有不同。

台灣應強化準備，以期在明年的執委會有所突破。ＣＰＴＰＰ開放程度極高，新申請成員在農業、工業及服務業，首先要做好立即、大幅，以及無例外的全面自由化，緩衝的空間非常有限，此可視為加入ＣＰＴＰＰ最基本要求。台灣必須準備全面自由化，除了大幅調降關稅外，也要有隨時取消其他進口限制措施的決心。

台灣應在其他領域主動出擊，彰顯除了開放市場利基外，台灣也可為ＣＰＴＰＰ帶來其他效益，以爭取更多支持。特別是ＣＰＴＰＰ是目前自由貿易協定（ＦＴＡ）中，唯一有供應鏈合作的專章。在協定第廿二章規定應強化區域內供應鏈合作，以降低貿易成本，並設立推動委員會，但迄今成果有限。

台灣可在ＣＰＴＰＰ供應鏈合作有所貢獻，台灣應強調沒有納入台灣的ＣＰＴＰＰ供應鏈合作，不但不完整，而且無法因應劇變的國際環境。事實上，近年來台灣在拓展與ＣＰＴＰＰ成員經貿關係時，對方普遍對供應鏈合作，有很高的期待。台灣應掌握此機會，將雙邊合作擴展為區域合作。而且除了半導體之外，台灣在多項產業的供應鏈中占有舉足輕重地位，有助於強化ＣＰＴＰＰ供應鏈競爭力；台灣應將供應鏈合作，做為推動申入ＣＰＴＰＰ的另一切入重點。（作者為中經院區域發展研究中心主任）