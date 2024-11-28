黃齊元／歷史的終點？政治交易的起點

川普狂勝，共和黨全面執政，跌碎一缸子人眼鏡。最大輸家可能是經濟學家，雖然一再警告通膨風險，但落得這種結果，是學者太笨，還是群眾沒有理性？

其次是政治評論家，川普不可以用傳統政治角度理解，顛覆一切規則，過去經驗再也不能預測未來；再者是媒體，川普第一次勝選時，美媒體反省其對自己國家了解竟然與朝鮮一樣少，沒想到八年後歷史重演。

一九九二年，法蘭西斯．福山出版《歷史的終結》，預測歷史的終點是自由民主。如今看起來大錯特錯，像川普這樣一位極其專制法西斯主義者，視民主如敝屣，可以被人們崇拜擁戴，難道歷史不是來到第二個終點？美國會再次偉大，還是開始衰退？

紐約時報社論表示，川普已告訴美國人當選後他要幹什麼，相信他！台灣應特別注意川普所說的未交保護費及提高國防預算，他說黑道都會要求保護費，況且台灣很有錢，意思就是台灣太不上道。未來「川馬經濟學」當道，政治只為經濟利益服務。

川普名言是「讓我們來做一筆交易」，對習近平來說，只要能讓台灣和平統一，沒有什麼不可以談。中國並不想和美國爭老大地位，至少不是現在，習近平說：「中美各自取得成功，對彼此是機遇而非挑戰，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。」

川普對台交易可能有以下方向：交互使用現金和有價值資源（如半導體），也會同時和中國談價碼，目標是創造最大利益，例如加速美國半導體產業發展。未來美中台都不想戰爭，但台灣是沒有能力；川普終極目標是讓美國再次偉大，習近平則是中華民族偉大復興，台灣呢？

未來道義放兩旁，利字擺中間，有利益就可以談交易。川普已開始任命他的幫派成員，他的做法台灣人並不陌生：用人唯親，忠誠擺第一，專業無意義，從政壇耋老到科技大咖，沒有人不下跪。

很多人研究川普人事任命，判斷未來政策走向，其實大錯特錯。觀察川普，不宜以政客角度思考政治運作模式，老闆說了算。川普喜歡和生意人打交道，老闆對老闆；川普尊重精明有實力的人，瞧不起弱者（筆尖上的小點）。

未來川普政府最重要的人是親中的馬斯克，將主導「政府效率部」，如果他能砍掉冗員、節省二兆美元，將可彌補減稅損失。簡言之，川普做的就是開源節流，而保護費屬於前者。政府效率部另一位部長拉馬斯瓦米曾表示，美國只需捍衛台灣到取得晶片自主權為止，估計二○二八年。

美國內定國務卿魯比歐曾表示，中國成為美國最大挑戰，不是中國問題，而是美國問題，是美國這三十年來糟糕透頂的戰略路線，讓中國成為最大對手，美國應徹底刀口向內，改變美國自己。

美國新副總統范斯曾在一場演講中說，美國的外交政策是在威嚇、道德說教和指手畫腳，而中國的外交政策則是修橋、修路、讓窮人有飯吃。這說明他和魯比歐深知美國的缺點與無能，對中國實力有一定理解，不只是無理對抗。

川普贏了，代表民主輸了、專制贏了，其次是美國輸了。在這種情況下，我們還能說民主贏了、台灣沒有輸嗎？

最近有一家保險公司推出形象片「未來，有備而來」，強調面對風險的未知，保險會成為靠山，讓我們無所畏懼地前進未來。台灣的未來是什麼？誰是我們的靠山？我們是否能期待和平、不再恐懼？是否可以信賴、擁抱未來？（作者為李國鼎科技發展基金會副董事長、東南亞影響力聯盟創辦人）