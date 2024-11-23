黃耀輝／藍白扭轉失衡 綠營恩將仇報

在立法院開過六次審查會、兩場公聽會、一次考察會的充分討論之後，藍白立院黨團為主的財劃法修正草案，終於送出委員會，跨出了歷史的一大步。

藍白提出的版本，共同特色就是「先扭轉垂直失衡，再求水平公平」。國民黨版擬將中央和地方淨收入由目前的七十五％：廿五％，調整為凍省前的六：四；民眾黨版則將要求中央下放約二九○○億。兩者都對地方財政和地方自治有很大助益，可實現財政劃分的正義，並具有三大意義。

首先，就是在野黨以超黨派、去政治化的態度出發，回歸傳統價值。藍白把中央超拿的收入還給地方，雨露均霑的包括綠營的二都三縣。中央和地方的政治版圖，隨定期選舉總會政黨輪替，在野黨將來如果回到中央執政，自須接受財源下放的結果。相對地，賴政府和民進黨不惜打臉過去下放財源的訴求或承諾，只知維護現在中央執政的既得利益，抵死都一毛不拔，極其短視自私而相形見鄙。

其次，扭轉垂直失衡，不只讓所有縣市的財源都大幅增加，而且明顯改善水平不均的問題。以藍版為例，就增加比例而言，縣市增加的比例都在兩倍以上，高於六都的增加不到一倍。增加三倍以上的包括綠營的屏、嘉兩縣。

就增加金額而言，離島縣增數十億，本島縣市增百億以上，農業縣增兩、三百億；六都大多增三百億以上。就人均金額而言，人口超過四百萬的新北市，理應分到最多，卻願讓利給離島縣，以致人均數最低；六都又低於十六縣市；離島三縣最高。在在可見超黨派力求水平公平的格局和高度。

第三，扭轉垂直失衡其實是把納稅人的血汗錢留在國內給國人使用，才是真正的福國利民，總比中央政府對外採購武器、外交機密預算，大把花數千億在國外好得多。

尤其，地方政府的民生基礎設施仍然嚴重不足。自來水普及率方面，台灣省十六縣市僅九成，屏東縣只有六十六％。天然氣普及率台灣省不到一半，嘉義縣才三％，台南市也僅十九％。公共汙水下水道普及率全國僅四十三％，台灣省僅十八％，好多縣低於五％。供高齡人口和學生使用的公車市占率大多數縣市低於三％。全台人行道普及率不到四成，非六都的比例更低。把中央集錢下放，必可顯著改善基層民眾的生活品質和福祉。中央不肯下放財源，豈不是將納稅人的血汗錢，寧予外人而不給同胞？

令人不齒的是，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，以及有意競選縣市長的綠委們，不但不感謝藍白立委扭轉垂直失衡，幫他們爭取到數百億的財源，有利於競逐地方首長的機會，竟還反過頭恩將仇報，在水平分配方面極盡挑撥分化之能事。

兩位綠營市長難道認定未來仕途僅限於入閣中央而已？以致於只知屈從黨和中央，甚過於愛市民？若認為藍白的地方財源增加較多，何不考慮轉戰並收復藍白執政縣市，進而坐享其成？綠委們難道忘了選票來自於地區民眾？為了孝順富爸爸的中央，刻意杯葛藍白的財劃法版本，是不想讓自己的選民分享到更多的財源嗎？口是心非，對得起生活品質欠佳的地方選民嗎？

（作者為台北商業大學財稅系教授）