黃正忠／部會需要的是永續長或氣候長

賴清德總統於十月底召開第二次氣候變遷對策委員會，定調明年一月台灣將向世界拋出二○三○至二○三五最新減碳目標。為了達到「跳躍式減碳」，行政院端出「減碳旗艦計畫」、「政府永續長」等政策。卓榮泰院長在八月宣布將設立政府永續長，從行政院到各部會與縣市永續長則由副手擔任，同時成立凝聚共識的跨部會「永續長聯盟」，秘書長由環境部長彭啟明擔任。

十年前（二○一四）時任德國電信永續長暨氣候長的Luis Neves，十月底剛好在台訪問，當時「氣候長」這個職位恐是絕無僅有。不過二○二○年美國丹佛市長任命首任氣候長後，紐約、佛羅里達州Gainesville、波士頓及哈佛大學與麻省理工學院所在地Cambridge等城市，分別在二○二二年三月、二○二三年二月、二○二四年七月與九月陸續任命首任氣候長（Chief Climate Officer）。

極端氣候帶來的熱浪，為全球帶來日益嚴重的生存危機，驅使二○二一年四月美國邁阿密聘Jane Gilbert擔任全球第一位熱浪長（CHO, Chief Heat Officer)，事實上她早自二○一六即擔任邁阿密的韌性長（Chief Resilience Officer）。後來包括洛杉磯（二○二二年六月）等許多城市、希臘雅典（二○二一年，歐洲城市首位熱浪長Eleni Myrivili）、墨西哥蒙特雷等各地城市也開始設立，專責解決氣候變遷導致的高溫問題。聯合國更在今年元月正式任命第一位全球熱浪長，由雅典首任熱浪長Eleni Myrivili轉任。

目前氣候變遷的狀態已惡化至常態性觸及暖化一點五度Ｃ的危急，涵蓋減緩（即減碳）與調適必須並重的氣候行動政策推動，反映在歐美城市政府中設立熱浪長與氣候長這二個新興職務的趨勢。城市氣候長的職掌，包括追蹤市府在氣候承諾上的進展、驅動氣候行動的實踐、催化私部門氣候投資、與氣候預算編列及動撥的監督等。

綜觀全球先進國家低碳轉型的發展，過去三十年主要係布建為「低碳除弊」與「低碳興利」的氣候政策框架及生態系。二○二三年ＣＯＰ28阿聯酋共識終於啟動石油經濟退場的里程碑，未來三十年應打造的目標則為加速到位的產業氣候行動。系統性的轉型包括材料、能資源、交通運輸、建築、林業、農業、低碳製造與淨零商業模式的變革。

我國氣候變遷因應法中淨零已入法，邁向低碳淨零的系統性轉型必須仰賴各目的事業主管部會為「低碳除弊」與「低碳興利」打拚，而且是減緩與調適刻不容緩地真正並重。因此，總統府氣候變遷對策委員會應驅策行政院端出各部會設立氣候長，恐比目前提出的永續長更為合宜。

二○○八年我協助宏碁公司成立全台第一個企業永續辦公室暨設立第一位永續長，因永續涵蓋環境、社會與治理（ＥＳＧ）多面向廣泛的議題，氣候僅是其中之一。爾今行政院尚未廣泛且具體在各部會實施各項施政的永續性評估制度，部會永續長若僅是聚焦在氣候政策與行動，倒不如設立氣候長更名副其實，能與國際接軌並有助淨零轉型施政進程的管考。

（作者為安侯永續發展股份有限公司董事總經理）