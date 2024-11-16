詹文男／從書生與小姐的寓言看創業

最近許多創新創業比賽或計畫，陸續展開成果發表，真所謂百花齊放，展現出各界在創新創業上的熱情，也似乎預告著全民創業時代的來臨。好友老邱看到這個情況後，心情上是喜憂參半。喜的是看到年輕人熱情衝勁，懷抱理想在努力，讓人看到未來的希望；憂的是，有些團隊以參加各項比賽獲得獎金為職志，似乎忘了創業的初衷。

老邱曾跟筆者分享網路上一則有關創業的寓言故事。古代有一千金小姐，遇到一上京趕考的窮書生在屋簷下避雨，短暫交流發現其很有才華後以身相許。次日小姐垂淚送別書生，除了贈與重金，並交代他：「君若高中，切莫辜負了其情意」。

書生立下重誓後，帶著小姐餽贈的銀子走了。小姐讓丫環把書生名字記錄下來登記在冊。丫環說：小姐，這已經是第十一個書生了！小姐說：沒辦法，總有一個會真的考中狀元吧？（從創業投資的角度來看，這位小姐從事的就是「創投」事業，尋找潛力股，期望有一天該標的能成功，或者有爆發性的成長）。

書生讓書僮把小姐的名字記下，感嘆說：這是第廿九個了啊。（從新創公司的角度來看，這就是「募資」。公司到處尋求投資者的青睞，希望獲得資金以完成公司遠大的目標）。

書僮問書生：公子，自三年前離家，如今你已認識了近卅名女子了，我們在各大赴京路上往復，難道就不去趕考了嗎？書生：趕考當大官不也是為了錢和女人嗎？既得癡情女子二十有餘以及豐厚的盤纏，還趕著考啥？（這就是很多創業泡沫的原因之一）

以上故事雖說有些荒謬，但也某種程度的反映出創業投資和新創企業募資過程中的互動與功利，及一些社會價值觀扭曲的現象，值得反思：

首先，新創業者需要不斷尋求資金來成長，創投則像故事中的小姐一樣，不斷尋找潛力股（書生），期望其中一個能夠考取功名，帶來豐厚回報。書生們反覆尋求投資，但不少時候可能像故事中的書生一樣，並未真正努力實現目標，而是把創業當成一種投機。

其次，我們也常看到一些企業，並沒有做出具體的實質成果，卻依然獲得大量資金挹注，最終導致資本泡沫。這提醒我們，過度依賴資本，卻忽視企業本身核心競爭優勢的建立，終將走向失敗。

最後，故事中的書生並未努力於考試的成功，反而是追逐財富與享樂，這種價值觀的轉變令人擔憂。亦即書生原本的目標是上京趕考，但最終此一目標被忽略，功成名就已變得無關緊要，看重的是金錢和其他現實利益，將手段當目標，反而忘了當時出發的初衷！

基本上，創業本應該是為實現理想、解決問題並為社會創造價值，而非追逐資金和短期利益。唯有堅守核心價值，時刻不忘創業初心，有志創業者才能在充滿挑戰的路上不斷前行！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長、台灣大學商學研究所兼任教授）