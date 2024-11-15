徐遵慈／川普2.0 東協國家恐遭多重衝擊

川普將於明（二○二五）年一月重返白宮，預計將逐步履行他的競選承諾：延續「美國優先」與單邊主義，包括對所有外國進口產品徵收十％的普遍關稅、對中國產品徵收六十％的關稅、推動製造業回流美國、取消「印太經濟架構」（ＩＰＥＦ）協定等。東協為拜登政府印太戰略下的重要夥伴，更是「友岸外包」及ＩＰＥＦ成員，因近年對美國貿易順差飆高，再加上大批陸資進駐遭美國質疑為其中國出口「漂白」，恐將遭受多重衝擊。

東協國家在川普前次執政時遭到川普以不公平貿易及影響國家安全等為由，對鋼鋁、汽車、家電等產品實施制裁，另如加計印度，合計對約四十項產品課徵反傾銷稅，次數高於美國歷任政府。此外，川普亦在二○一九年取消授予泰國、印度等「普遍化優惠關稅制度（ＧＳＰ）」資格，引起各界譁然。

川普重返白宮的影響為何？首先，如果川普對所有進口產品課徵額外關稅，參考其對中國課徵三○一關稅的前例，可能將對各類進口產品加徵關稅後對美國民生、產業、通膨、國家安全等不同影響範疇與程度，給予大幅豁免待遇；而如美國品牌商、進口商等亦願分擔全部或部分額外關稅，因此實質上對東協國家造成的衝擊可能將大幅限縮。然川普亦可望針對主要逆差來源啟動三○一或其他調查，因此這些國家恐難全身而退，例如近年對美順差已衝破一千億美元的越南恐將首當其衝。

值得注意的是，川普堅信製造業必須回流美國，儘管前次任期吸收外人直接投資（ＦＤＩ）的成績不佳，但未來預計仍將繼續強推回流政策，在其同步加徵關稅，且將嚴審陸資企業等假道其他國家設立據點後對美出口等搭便車或「漂白」行為下，近年因「友岸外包」而吸引大量陸商投資的越南、泰國、馬來西亞等，恐將遭受美國更嚴格的檢驗。

此外，川普雖表示將取消ＩＰＥＦ協定，然ＩＰＥＦ成員已完成三個議題的談判，分別於二○二四年二月開始生效實施供應鏈協定，於二○二四年十月開始生效實施清潔經濟協定與公平經濟協定。雖然川普將如何處理三項協定仍待觀察，但ＩＰＥＦ協定中關於供應鏈勞動人權等規範，仍將是川普2.0下要求各國遵循的重點。其中，東協國家中如馬來西亞、泰國、越南等近年皆曾因對美出口違反美國「貿易法」或「防止維吾爾族強迫勞動法」而遭到懲罰，因此未來仍須謹慎應對美國各種經貿法規。

川普2.0與東協經貿關係將直接影響當地廣大台商，尤其在當地設廠出口至美國市場的業者。雖然他威脅加徵關稅的說法可能實質影響有限，但東協對美順差居高不下，更因與中國經貿關係緊密及大量陸資湧入而引起美國關切，未來東協恐被要求落實「去中化」，減少產品中「含中成分」及拆解供應鏈。基於中國為東協最重要的原物料、中間財、零配件等進口來源，對東協恐造成更廣泛的影響。

（作者為中華經濟研究院台灣東協研究中心主任）