丁予嘉／對中國的偏見

世所矚目的美國總統大選，塵埃落定！代表共和黨的川普，踐踏著賀錦麗的空空腦袋（air head）與從未如此分裂的民主黨，翻轉刻意扭曲的緊繃民調，贏得最後勝利。這不只是川普個人的勝利，共和黨更全面掌控參、眾（可能）兩院，接下來的四年，自由主義式微，保守、孤立、保護主義抬頭是肯定的。

在地球另一端，世界第二大經濟體，中國，一個月前才以雷霆萬鈞的力道，擴大貨幣寬鬆政策，提振疲弱的經濟。股市、債市、匯市都跟吃了類固醇一樣，紛紛改寫單日漲幅紀錄。在美國選出下一任總統的同時，中國人大常委會十一月八日正式宣布，提高十兆人民幣的債務規模，以財政政策刺激經濟。

中國，地球上的一塊大肥肉，十九世紀西方殖民主義（包括日本）列強，目睹了清朝末年的腐敗與落後，毫不猶豫地略奪、瓜分、侵略、羞辱。在西方主流媒體的渲染下，中國一直是羸弱、骯髒、守舊的一群人，完全不值得尊敬。二戰後，中國在共產主義的統治下，一黨專政，相較於西方國家的資本主義與民主，西方人更是根深蒂固的認為，低效率、爛產品、科技落後是中國的最佳寫照。這類的偏見（prejudice），在一九八九年柏林圍牆倒塌後，看見俄共統治下的蘇聯，得到加倍的印證。

二○一一年，中國的ＧＤＰ正式超越日本，成為僅次於美國的第二大經濟體，之後的五、六年，中國經濟的總量已經超過美國的四分之三，西方主流媒體對中國過去二十年來跳躍式的成長，從一開始的不相信，轉變到中國是最大的威脅，並形成必須嚴加遏阻的共識。說穿了，西方對中國的偏見，從一開始的歧視、不重要、不相信到現在的懼怕，進而聯合打壓，從未停歇。

Jim Farley，福特汽車的執行長，今年九月份去了趟中國，返美後接受華爾街日報專訪，他說：「要達到中國電動車的標準，是我們福特的首要任務！」這句話一出，應該是天搖地動的！即使日本製造的汽車，曾經打得老美、老歐喘不過氣來，也從未聽過世界級大廠的老闆說出這樣洩氣的話。曾幾何時，中國制定的標準，西方國家要來追逐、仿效。

我無意預測美國即將盛行的保護主義，在遇上製造能力強大、多項科技領域領先而又更開放的中國，會發生什麼事，也不想談論川普就任後，各國的因應之道，僅僅針對投資組合的思考，在西方主流媒體對中國的偏見下，提出一些自己的看法。

一、你要是覺得中國不值得投資，也不重要：那麼，你可能曾經投資中國，並且受過傷，或是，你已被西方媒體洗腦，把中國看成如非洲一樣。

二、中國不值得投資，但是重要：那你可能跟Jim Farley一樣，中國跑得太快，自己應該勵精圖治，急起直追。

三、中國值得投資，但並不重要：這好像是說日本失落的三十年。你認為中國即將重蹈日本覆轍，所以不重要。這正是西方主流媒體正在塑造的風向，可是，經過多方面、多領域的研究與調查，我完全不認為有這種可能性。（篇幅有限，以後再聊）

四、中國值得投資，也很重要：這是小部分西方媒體正在思考醞釀的方向。不用說，我也是贊同的。

總之，在心存傲慢的西方主流偏見下，你要為你的財富，深思熟慮。放眼將來，中國，必須要在你的投資組合內！（作者為經濟學家）