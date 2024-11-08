劉大年／川普重返白宮 牽動全球經貿

美國總統大選落幕，在一個月前民調還落後的川普，再度重演二○一六年逆風翻盤而入主白宮。

賀錦麗之敗，再次驗證經濟不好，無法繼續執政的美國總統選舉鐵律。美國雖然經濟成長率並不差，但經歷高通貨膨脹後，物價居高不下，對於中下階級形成沉重負擔，所得分配也未改善，一直被川普攻擊。雖然賀錦麗反駁高通膨是川普執政抗疫不力所造成，但美國選民在意不是過去的歷史，而是有效解決問題的解方。

簡單來說，川普對外政策思維是「全世界都虧欠美國，中國大陸欠最多」。所以仍會維持過去兩任政府對大陸制衡措施，主要包括關稅、進出口及投資管制，還會與時俱進納入更多項目，美中對抗還會持續升溫。

川普也主張美國應節制參與國際事務，例如歐洲國家應加碼援助烏克蘭，而非由美國承擔大部。川普也有台灣應交「保護費」，美國才能防衛台灣，以及台灣必須增加國防支出的論點；台灣聽了當然不舒服，但此為川普一貫作風，並非針對台灣。

川普鍾愛關稅，不僅自稱「關稅男」，還形容關稅是字典中最美字詞，可見他對關稅的鍾愛。在川普任內曾主要針對中國大陸課徵四波關稅，未來川普還準備擴及到所有國家。

川普主張對所有外國產品課徵百分之十甚至百分之二十的「全球基礎關稅」。另外對中國大陸產品加徵百分之六十關稅；對中資企業在墨西哥生產車輛，甚至對所有由墨西哥出口到美國的車輛課徵百分之二百關稅。川普深信只有築起關稅長城，製造業才會回流美國，也有助於削減貿易赤字。

川普關稅措施背離自由貿易核心價值，必然會引發他國報復，全球可能陷入貿易戰，並經歷更一波通貨膨脹。此可能會使今年度已經開始降息，並在明年會繼續降息的美國聯準會重新評估，對全球金融市場影響值得觀察。

川普認為美國憑一己之力可抵制中國大陸，不傾向與他國結盟。主張比照過去美國退出跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）模式；準備在上任後即退出包括美國等十四國的印太經濟架構（ＩＰＥＦ)。川普雖未點名與ＩＰＥＦ性質相近的台美廿一世紀貿易倡議，但預期態度也不會十分積極，值得台灣注意。

在兩岸政策方面，川普曾宣稱若中國大陸侵台，將會轟炸北京的驚人之語，但應是隨興之語。因為在其他場合，川普一概迴避若兩岸軍事衝突，美國將軍事介入的問題。預計川普未來會以避免兩岸發生衝突為主要目標，要求雙方克制不能逾越紅線。

總之，川普上任後，世界政經充滿變數不確定性大增。不過美國憲法規定總統最多只能做兩任八年，四年後川普將無法連任。所以唯一可確定的是，這將是川普最後一次擔任美國總統。（作者為中經院區域發展研究中心主任）